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Росрыболовство перейдет в режим постоянного рейда

Росрыболовство перейдет в режим постоянного рейда - 02.12.2024, ПРАЙМ

Росрыболовство перейдет в режим постоянного рейда

Росрыболовство перейдет в специальный режим постоянного рейда, будет обследовать акватории, проверять транспортные средства, разрешительные документы и... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T20:53+0300

2024-12-02T20:53+0300

2024-12-02T20:54+0300

росрыболовство

режим

рейд

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Росрыболовство перейдет в специальный режим постоянного рейда, будет обследовать акватории, проверять транспортные средства, разрешительные документы и составлять протоколы о нарушениях, сообщили в ведомстве. В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды в целях повышения их возможностей по выявлению и пресечению правонарушений. Он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. "Работа по выявлению браконьеров будет усилена: рыбоохрана Росрыболовства перейдет в режим постоянного рейда... При введении специального режима в виде постоянного рейда инспекторы рыбоохраны смогут постоянно находиться в пунктах контроля, обследовать акватории, проверять транспортные средства, разрешительные документы и составлять протоколы о нарушениях. Кроме того, рыбодобывающие предприятия больше не будут уведомляться о планируемых рейдах", - говорится в сообщении. Отмечается, что деятельность браконьеров негативно сказалась на популяции тихоокеанских лососей, которых незаконно добывают в местах нереста и на миграционных путях к ним. В частности, усиленную антропогенную нагрузку испытывает ценный ресурс Чукотского автономного округа - стадо анадырской кеты. "В 2023 году выявлено 327 случаев гибели водных биоресурсов, ущерб составил 359 506 100 рублей. За первое полугодие 2024 года зафиксировано 294 случая гибели водных биоресурсов в результате антропогенного воздействия на среду их обитания", - отмечает Росрыболовство.

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росрыболовство, режим, рейд