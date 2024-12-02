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Росрыболовство перейдет в режим постоянного рейда - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Росрыболовство перейдет в режим постоянного рейда
Росрыболовство перейдет в режим постоянного рейда - 02.12.2024, ПРАЙМ
Росрыболовство перейдет в режим постоянного рейда
Росрыболовство перейдет в специальный режим постоянного рейда, будет обследовать акватории, проверять транспортные средства, разрешительные документы и... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T20:53+0300
2024-12-02T20:54+0300
росрыболовство
режим
рейд
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Росрыболовство перейдет в специальный режим постоянного рейда, будет обследовать акватории, проверять транспортные средства, разрешительные документы и составлять протоколы о нарушениях, сообщили в ведомстве. В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды в целях повышения их возможностей по выявлению и пресечению правонарушений. Он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. "Работа по выявлению браконьеров будет усилена: рыбоохрана Росрыболовства перейдет в режим постоянного рейда... При введении специального режима в виде постоянного рейда инспекторы рыбоохраны смогут постоянно находиться в пунктах контроля, обследовать акватории, проверять транспортные средства, разрешительные документы и составлять протоколы о нарушениях. Кроме того, рыбодобывающие предприятия больше не будут уведомляться о планируемых рейдах", - говорится в сообщении. Отмечается, что деятельность браконьеров негативно сказалась на популяции тихоокеанских лососей, которых незаконно добывают в местах нереста и на миграционных путях к ним. В частности, усиленную антропогенную нагрузку испытывает ценный ресурс Чукотского автономного округа - стадо анадырской кеты. "В 2023 году выявлено 327 случаев гибели водных биоресурсов, ущерб составил 359 506 100 рублей. За первое полугодие 2024 года зафиксировано 294 случая гибели водных биоресурсов в результате антропогенного воздействия на среду их обитания", - отмечает Росрыболовство.
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росрыболовство, режим, рейд
Росрыболовство, режим, Рейд
20:53 02.12.2024 (обновлено: 20:54 02.12.2024)
 
Росрыболовство перейдет в режим постоянного рейда

Росрыболовство перейдет в специальный режим постоянного рейда

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Росрыболовство перейдет в специальный режим постоянного рейда, будет обследовать акватории, проверять транспортные средства, разрешительные документы и составлять протоколы о нарушениях, сообщили в ведомстве.
В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий инспекторам Росрыболовства проводить постоянные рейды в целях повышения их возможностей по выявлению и пресечению правонарушений. Он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
"Работа по выявлению браконьеров будет усилена: рыбоохрана Росрыболовства перейдет в режим постоянного рейда... При введении специального режима в виде постоянного рейда инспекторы рыбоохраны смогут постоянно находиться в пунктах контроля, обследовать акватории, проверять транспортные средства, разрешительные документы и составлять протоколы о нарушениях. Кроме того, рыбодобывающие предприятия больше не будут уведомляться о планируемых рейдах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что деятельность браконьеров негативно сказалась на популяции тихоокеанских лососей, которых незаконно добывают в местах нереста и на миграционных путях к ним. В частности, усиленную антропогенную нагрузку испытывает ценный ресурс Чукотского автономного округа - стадо анадырской кеты.
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"В 2023 году выявлено 327 случаев гибели водных биоресурсов, ущерб составил 359 506 100 рублей. За первое полугодие 2024 года зафиксировано 294 случая гибели водных биоресурсов в результате антропогенного воздействия на среду их обитания", - отмечает Росрыболовство.
 
РосрыболовстворежимРейд
 
 
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