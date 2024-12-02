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Россияне начали активно закупаться искусственными елями к Новому году

Россияне начали активно закупаться искусственными елями к Новому году - 02.12.2024, ПРАЙМ

Россияне начали активно закупаться искусственными елями к Новому году

Россияне в ноябре начали активно закупаться искусственными елями к Новому году, однако пока не спешат покупать другие новогодние украшения для дома, подсчитали... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T04:15+0300

2024-12-02T04:15+0300

2024-12-02T04:15+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россияне в ноябре начали активно закупаться искусственными елями к Новому году, однако пока не спешат покупать другие новогодние украшения для дома, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Так, число приобретенных искусственных елей с 1 по 25 ноября этого года увеличилось на 32% в годовом выражении. При этом остальные традиционные украшения пока спросом не пользуются: количество покупок гирлянд на 8% ниже прошлогоднего уровня, наборов елочных игрушек - на 3% ниже, мишуры - на 13% ниже. "В связи с более теплой осенью и неустойчивым снежным покровом, спрос на елки и новогоднюю атрибутику перешел с октября на ноябрь. Это и обеспечило высокие продажи искусственных елей и сосен", - пояснили аналитики компании. Средний чек на искусственную ель в этом году составляет 4 440 рублей, что на 15% выше прошлогодней суммы. На гирлянды в среднем тратят 591 рубль (+21% за год), на набор елочных игрушек - 513 рублей (+20%), а на мишуру - 112 рублей (+10%). "Россияне в этом году предпочитают приобретать более качественные и высокие ели, более объемные коробки игрушек, что в том числе отражается в величине среднего ценника", - добавили эксперты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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