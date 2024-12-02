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Каждый второй россиянин считает правильной идею нанимать инвалидов - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Каждый второй россиянин считает правильной идею нанимать инвалидов
Каждый второй россиянин считает правильной идею нанимать инвалидов - 02.12.2024, ПРАЙМ
Каждый второй россиянин считает правильной идею нанимать инвалидов
Каждый второй россиянин считает правильной и современной идеей нанимать сотрудников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на работу, подсчитали для РИА... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T03:00+0300
2024-12-02T03:00+0300
технологии
общество
москва
лаборатория касперского
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин считает правильной и современной идеей нанимать сотрудников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на работу, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Каждый второй россиянин считает, что наём таких сотрудников - это правильная и современная идея. Благодаря развитию технологий у людей с инвалидностью появилась возможность работать из дома, причем после пандемии удаленный формат стал еще более популярным", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 1006 человек из крупных городов России. Отмечается, что в целом введение удаленного формата работы облегчило поиск подходящих вакансий, но не решило проблему полностью: часть профессий не позволяет работать удаленно, а некоторые работодатели предпочитают хотя бы иногда видеть сотрудников в офисе. Однако далеко не все деловые центры сегодня приспособлены для людей с ОВЗ. Так, менее половины считают, что их офис приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Больше 60% отметили, что в их офисах есть условия для сотрудников с особенностями передвижения. Для других групп офисы оснащены хуже: у 28% россиян на работе есть условия для слабовидящих, у 26% - для слабослышащих, а у 9% - для людей с расстройством аутистического спектра. В компании добавили, что наиболее распространенными решениями для сотрудников с ОВЗ в офисах являются пандусы, широкие коридоры, вместительные лифты и специально оборудованные туалеты. Реже встречаются рабочие места, оборудованные с учетом ограничений сотрудника, разметка для слабовидящих, таблички со шрифтом Брайля и врач. При этом почти 70% респондентов считают, что работодатели должны обеспечивать работников с ОВЗ технологическим оснащением рабочего места в офисе или дома, а также удобным перемещением по офису и пользованием его инфраструктурой. А каждый третий считает, что помимо инфраструктуры, в компании должен быть менеджер, готовый развивать сотрудников с ОВЗ, поддерживающая команда и тренер, который обучит коллектив правильной работе.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
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технологии, общество , москва, лаборатория касперского
Технологии, Общество , МОСКВА, Лаборатория Касперского
03:00 02.12.2024
 
Каждый второй россиянин считает правильной идею нанимать инвалидов

Касперский: каждый второй россиянин считает правильной идею нанимать инвалидов на работу

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин считает правильной и современной идеей нанимать сотрудников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на работу, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Каждый второй россиянин считает, что наём таких сотрудников - это правильная и современная идея. Благодаря развитию технологий у людей с инвалидностью появилась возможность работать из дома, причем после пандемии удаленный формат стал еще более популярным", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 1006 человек из крупных городов России.
Отмечается, что в целом введение удаленного формата работы облегчило поиск подходящих вакансий, но не решило проблему полностью: часть профессий не позволяет работать удаленно, а некоторые работодатели предпочитают хотя бы иногда видеть сотрудников в офисе. Однако далеко не все деловые центры сегодня приспособлены для людей с ОВЗ.
Так, менее половины считают, что их офис приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Больше 60% отметили, что в их офисах есть условия для сотрудников с особенностями передвижения. Для других групп офисы оснащены хуже: у 28% россиян на работе есть условия для слабовидящих, у 26% - для слабослышащих, а у 9% - для людей с расстройством аутистического спектра.
В компании добавили, что наиболее распространенными решениями для сотрудников с ОВЗ в офисах являются пандусы, широкие коридоры, вместительные лифты и специально оборудованные туалеты. Реже встречаются рабочие места, оборудованные с учетом ограничений сотрудника, разметка для слабовидящих, таблички со шрифтом Брайля и врач.
При этом почти 70% респондентов считают, что работодатели должны обеспечивать работников с ОВЗ технологическим оснащением рабочего места в офисе или дома, а также удобным перемещением по офису и пользованием его инфраструктурой. А каждый третий считает, что помимо инфраструктуры, в компании должен быть менеджер, готовый развивать сотрудников с ОВЗ, поддерживающая команда и тренер, который обучит коллектив правильной работе.
 
ТехнологииОбществоМОСКВАЛаборатория Касперского
 
 
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