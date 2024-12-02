https://1prime.ru/20241202/rossijanin-853241315.html

Каждый второй россиянин считает правильной идею нанимать инвалидов

Каждый второй россиянин считает правильной идею нанимать инвалидов - 02.12.2024, ПРАЙМ

Каждый второй россиянин считает правильной идею нанимать инвалидов

Каждый второй россиянин считает правильной и современной идеей нанимать сотрудников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на работу, подсчитали для РИА... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T03:00+0300

2024-12-02T03:00+0300

2024-12-02T03:00+0300

технологии

общество

москва

лаборатория касперского

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин считает правильной и современной идеей нанимать сотрудников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на работу, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Каждый второй россиянин считает, что наём таких сотрудников - это правильная и современная идея. Благодаря развитию технологий у людей с инвалидностью появилась возможность работать из дома, причем после пандемии удаленный формат стал еще более популярным", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 1006 человек из крупных городов России. Отмечается, что в целом введение удаленного формата работы облегчило поиск подходящих вакансий, но не решило проблему полностью: часть профессий не позволяет работать удаленно, а некоторые работодатели предпочитают хотя бы иногда видеть сотрудников в офисе. Однако далеко не все деловые центры сегодня приспособлены для людей с ОВЗ. Так, менее половины считают, что их офис приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Больше 60% отметили, что в их офисах есть условия для сотрудников с особенностями передвижения. Для других групп офисы оснащены хуже: у 28% россиян на работе есть условия для слабовидящих, у 26% - для слабослышащих, а у 9% - для людей с расстройством аутистического спектра. В компании добавили, что наиболее распространенными решениями для сотрудников с ОВЗ в офисах являются пандусы, широкие коридоры, вместительные лифты и специально оборудованные туалеты. Реже встречаются рабочие места, оборудованные с учетом ограничений сотрудника, разметка для слабовидящих, таблички со шрифтом Брайля и врач. При этом почти 70% респондентов считают, что работодатели должны обеспечивать работников с ОВЗ технологическим оснащением рабочего места в офисе или дома, а также удобным перемещением по офису и пользованием его инфраструктурой. А каждый третий считает, что помимо инфраструктуры, в компании должен быть менеджер, готовый развивать сотрудников с ОВЗ, поддерживающая команда и тренер, который обучит коллектив правильной работе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , москва, лаборатория касперского