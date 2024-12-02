https://1prime.ru/20241202/rynok-aktsiy-853244093.html

Впереди волнительная деловая зима

Впереди волнительная деловая зима - 02.12.2024, ПРАЙМ

Впереди волнительная деловая зима

В пятницу, 29 ноября, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 2,17%, до 106,35 рубля, евро/рубль - на 1,74%, до 112,29... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T08:38+0300

2024-12-02T08:38+0300

2024-12-02T08:38+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. В пятницу, 29 ноября, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 2,17%, до 106,35 рубля, евро/рубль - на 1,74%, до 112,29 рубля, юань/рубль - на 1,56%, до 14,50 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы доллара на выходные и 2 декабря: доллар – 107,7409 рубля, евро - 114,3149 рубля.В последние дни рубль попал в зону турбулентности на фоне напряженной геополитической обстановки и новых санкционных ограничений. Вербальные интервенции Владимира Путина, Максима Решетникова, Анатолия Аксакова, а также отказ ЦБ России покупать валюту помогли стабилизироваться после заметного падения. Вслед за позитивными публичными высказываниями участники рынка ожидают принятия соответствующих мер.В ноябре США заблокировали операции десятки российских банков, включая Газпромбанк, что серьезно осложнило международные финансовые расчеты. Несмотря на сложности, представители власти уверены в адаптивности финансовой системы.Центральный банк России пока не планирует принимать экстренные меры, считая текущую волатильность временным явлением. Они продолжают придерживаться политики плавающего курса и будут внимательно мониторить ситуацию, оставляя за собой право применить дополнительные инструменты для стабилизации, если возникнет такая необходимость.Цена на нефть закрылась небольшим снижением, оставаясь торговаться в диапазоне 71,80 - 76,00 доллара. Боковой тренд сохраняется на фоне сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке, в частности, напряженности между Израилем и Ливаном и слабого спроса на нефть со стороны Китая. Баррель Brent подешевел на 0,55%, до 72,29 доллара.В понедельник, 2 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит 72,22 доллара. Цена торгуется в небольшом плюсе, при этом сохраняется неопределенность из-за угроз Трампа.Трамп не хочет, чтобы страны БРИКС двигались в сторону дедолларизации, так как это угрожает экономической мощи США. Его угроза штрафных тарифов адресована не только как реакция на новые инициативы, но и как попытка сохранить влияние американского доллара на мировой арене. Трамп считает, что любая альтернатива доллару подорвет его статус резервной валюты, что может повлечь за собой серьезные последствия для экономики США.С точки зрения БРИКС, отказ от доллара может стать важным шагом к независимости и снижению влияния США. Блок хочет использовать местные валюты и альтернативные платежные системы, чтобы уменьшить свою зависимость от американских финансовых механизмов. Это интересный подход, который может изменить глобальную экономическую динамику, особенно если учитывать готовность множества стран поддержать БРИКС.Трамп же, в свою очередь, высказывает свои опасения и предостережения, пытаясь предотвратить подобные шаги. Он рискует оттолкнуть потенциальные деловые связи и сотрудничество на международной арене, ведь его позиция может восприниматься как нападающая, а не защитная. Это своего рода игра на опережение, чтобы укрепить статус доллара, но она также может спровоцировать дополнительное напряжение и даже сплочение стран БРИКС против американского давления.Пара доллар/рубль закрылась на уровне 106,35, оставаясь в диапазоне 27 ноября (105,77 - 111,05). Как я написал выше, рубль укрепился на вербальных интервенциях, а не применения мер для стабилизации рубля, нацвалюта остается под давлением. Сейчас наступил период привыкания к трехзначному курсу доллара. В конце года я не вижу факторов для сильного укрепления рубля. Следим за уровнем 105,75. Для укрепления рубля важно закрыть день ниже 105 рубля, тогда можно на время успокоиться. Возвращение к 108,50 рубля будет указывать на сохраняющиеся проблемы.Индекс Мосбиржи вырос на 1,18%, до 2578,00 п., индекс РТС - на 2,98%, до 753,78 п. Индекс Мосбиржи закрылся выше важного уровня 2555 п. Для покупателей это хороший знак. Теперь им остается удержать на откате уровень 2500 п. до 4 декабря.За минувшую неделю биткоин пережил значительную волатильность, торгуясь в диапазоне 90791 - 98871 долларов, и показал рост на 37,15% в ноябре. Ключевыми факторами влияния стали политические заявления Трампа, протоколы ФРС и ожидания более лояльного регуляторного подхода к криптовалютам. Благоприятное время для восходящего тренда до осени 2025 года с потенциальным достижением уровня $130000. Волатильность на рынке снижается, поскольку биткоин превращается из спекулятивного актива в более стабильный инструмент сохранения капитала.Важными событиями ближайших дней станут выступление главы ФРС Джерома Пауэлла 4 декабря и статистика по занятости в несельскохозяйственном секторе 6 декабря, которые могут существенно повлиять на настроения инвесторов. Текущий курс биткоина $96858. Внешний фон остается благоприятным для продолжения роста.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, биткоин, мосбиржа