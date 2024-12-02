https://1prime.ru/20241202/rynok-aktsiy-853244361.html

Робкие признаки восстановления

Робкие признаки восстановления - 02.12.2024, ПРАЙМ

Робкие признаки восстановления

Рыночные настроения немного улучшились во второй половине прошлой недели. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,18% до 2578 п., индекс РТС показал рост на... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T08:53+0300

2024-12-02T08:53+0300

2024-12-02T08:53+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биржа

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Рыночные настроения немного улучшились во второй половине прошлой недели. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,18% до 2578 п., индекс РТС показал рост на 2,28% до 753,78 п. Тем не менее по итогам недели оба индекса потеряли соответственно 0,12% и 4,91%. Сегмент суверенного долга остается под давлением, за неделю индекс RGBI снизился на 0,67% на фоне опережающего роста доходности облигаций на ближнем отрезке кривой.Кривая доходности ОФЗ за неделю сместилась вверх на 1-61 б. п. на отрезке 2-10 лет. Наиболее сильный рост отмечался в доходности 2-летних облигаций, которая повысилась в пятницу до 21,44%, в результате чего спред доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ повысился за неделю на 60 б. п. (до 520 б. п.). Инвесторы, похоже, мало сомневаются в повышении ключевой ставки на очередном заседании Банка России в декабре, что является неблагоприятным фактором для рынка акций. Тем не менее стабилизация доходности по 10-летним облигациям, которая за неделю практически не изменилась, повысившись только на 1 б. п., наоборот, формирует позитивный для рынка акций импульс, так как отражает более устойчивые ожидания по ставкам на более низком уровне на более длительную перспективу.На валютном рынке сохраняется повышенная волатильность, российский рубль на прошлой неделе существенно ослаб к корзине валют. По отношению к китайскому юаню валютный курс на пике достигал 15,74 рубля за один юань, хотя в пятницу рубль смог восстановиться, укрепившись до 14,5 рубля за один юань к окончанию торгов. Восстановлению рубля во второй половине недели способствовало заявление Банка России о приостановке покупки валюты на период до конца года. Тем не менее говорить о стабилизации валютного курса, вероятно, пока преждевременно. Более устойчивому валютному курсу могло бы способствовать увеличение требования к продаже валютной выручки экспортерами, о чем пока не сообщается.Умеренное ослабление доллара США на глобальных рынках могло в некоторой степени способствовать восстановление по рублю. Индекс доллара США на прошлой неделе снизился на 1,59%. Тем не менее это не помогло котировкам золота вернуться на устойчивую траекторию роста. По итогам недели цены на золото опустились на 2,43%, хотя в рублях котировки золота обновили на неделе исторический максимум, а неделю завершили ростом на 1,03%. Таким образом, золото показывает привлекательность для российских инвесторов в качестве актива, который позволяет хеджировать валютные риски. На этой неделе в пятницу в США выйдут данные по занятости вне сельского хозяйства, которые могут повлиять на дальнейшую динамику индекса доллара и котировок золота. Уровень 2700 долларов за унцию по-прежнему выступает в качестве технического сопротивления для котировок золота, поддержка находится в области 2580 долларов.Роснефть возобновляет программу обратного выкупа акций. Ранее совет директоров компании принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций компании и продлении ее сроков до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем обратного выкупа в рамках программу составляет 102,6 миллиарда рублей. Между тем количество приобретаемых акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры, сообщает компания. Решение о возобновлении программу обратного выкупа окажет поддержку котировкам акций компании и будет способствовать снижению волатильности по ним.В целом по рынку волатильность может ослабнуть в начале текущей недели, а фондовые индексы попытаются развить восстановление. Уровни в области 2500 п. по индексу МосБиржи достаточно привлекательны для настроенных долгосрочно инвесторов.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа