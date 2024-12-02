Еще один день роста рынка акций

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу подрос на процент и, несмотря на очень высокую волатильность за месяц, все-таки смог закрыть ноябрь в плюсе. Выкуп глубокой просадки с полуторалетнего дна уже +6%, и технически это несколько обнадеживает. До конца года бенчмарк может вернуться к 2700 п., или еще +5%. А факторы жесткой геополитики и монетарного цикла ЦБ по большей мере уже "в цене".Сильнее рынка — акции ритейлера Магнита (+6,2%). Взлет бумаг вызван анонсом дивидендов за 9 мес. 2024 г. — 560 руб., что значительно выше ожиданий рынка. Дивдоходность более 12%, последний день для покупки бумаг под выплаты — 8 января. Курс на бирже быстро поднялся к 4550 руб., и если удастся закрепиться выше данного уровня, то к концу 2024 г. уже может дойти до круглых 5000 руб.Слабее рынка — акции Аэрофлота (-5%). Лидеры года вдруг стали аутсайдерами дня и всей прошлой недели, бумаги спикировали к 52 руб. Причина распродаж — замедление показателей за III квартал. Тем не менее по году там наверняка будет чистая прибыль, чего не было с далекого 2019 г., и это повысит ожидания возвращения к дивидендам. Видится, что текущий пролив на рынке надо использовать для подбора.Рубль укрепился более 1,5% относительно всех инвалют. Тенденция может продолжиться, поскольку в текущем заниженном курсе рубля много спекуляций на фоне недавних санкций. Со временем бизнес адаптируется и настроит механизмы платежей за экспорт. До конца года не исключаем возврата доллара ближе к 100, а юань в моменте может быть и ниже 14.
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу подрос на процент и, несмотря на очень высокую волатильность за месяц, все-таки смог закрыть ноябрь в плюсе. Выкуп глубокой просадки с полуторалетнего дна уже +6%, и технически это несколько обнадеживает. До конца года бенчмарк может вернуться к 2700 п., или еще +5%. А факторы жесткой геополитики и монетарного цикла ЦБ по большей мере уже "в цене".
Сильнее рынка — акции ритейлера Магнита (+6,2%). Взлет бумаг вызван анонсом дивидендов за 9 мес. 2024 г. — 560 руб., что значительно выше ожиданий рынка. Дивдоходность более 12%, последний день для покупки бумаг под выплаты — 8 января. Курс на бирже быстро поднялся к 4550 руб., и если удастся закрепиться выше данного уровня, то к концу 2024 г. уже может дойти до круглых 5000 руб.
Слабее рынка — акции Аэрофлота (-5%). Лидеры года вдруг стали аутсайдерами дня и всей прошлой недели, бумаги спикировали к 52 руб. Причина распродаж — замедление показателей за III квартал. Тем не менее по году там наверняка будет чистая прибыль, чего не было с далекого 2019 г., и это повысит ожидания возвращения к дивидендам. Видится, что текущий пролив на рынке надо использовать для подбора.
Рубль укрепился более 1,5% относительно всех инвалют. Тенденция может продолжиться, поскольку в текущем заниженном курсе рубля много спекуляций на фоне недавних санкций. Со временем бизнес адаптируется и настроит механизмы платежей за экспорт. До конца года не исключаем возврата доллара ближе к 100, а юань в моменте может быть и ниже 14.
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