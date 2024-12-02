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Российский рынок акций растет в начале первых зимних торгов

Российский рынок акций растет в начале первых зимних торгов - 02.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале первых зимних торгов

Российский рынок акций в начале первых торгов зимы растет на 0,46%, следует из данных Московской биржи. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T10:15+0300

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2024-12-02T10:23+0300

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российский рынок акций

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале первых торгов зимы растет на 0,46%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск повышался на 0,46%, до 2 589,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,35%, до 821,76 пункта.

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