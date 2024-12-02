https://1prime.ru/20241202/rzhd-853247112.html

В РЖД зафиксировали сокращение перевозок пассажиров

В РЖД зафиксировали сокращение перевозок пассажиров - 02.12.2024, ПРАЙМ

В РЖД зафиксировали сокращение перевозок пассажиров

Погрузка на сети РЖД в январе-ноябре 2024 года снизилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в ноябре текущего года – на... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T09:58+0300

2024-12-02T09:58+0300

2024-12-02T10:47+0300

экономика

россия

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_0ec5ddceb5486f58102ad0c09a2e153c.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-ноябре 2024 года снизилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в ноябре текущего года – на 5,8% в годовом выражении, сообщила компания."Погрузка за январь-ноябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 1 миллиард 82,1 миллиона тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года... По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в ноябре 2024 года составила 95,6 миллиона тонн, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД.Снижение погрузки за 11 месяцев отмечено у каменного угля (на 6,2%, до 301,3 миллиона тонн), нефти и нефтепродуктов (на 1,1%, до 189,5 миллиона тонн), железной и марганцевой руды (на 2%, до 99,7 миллиона тонн), черных металлов (9,9%, до 56,1 миллиона тонн), лома черных металлов (на 19,4%, до 10,4 миллиона тонн), цемента (на 4,7%, до 22 миллионов тонн), лесных грузов (на 1,7%, до 24,1 миллиона тонн), зерна (на 3,3%, 28,5 миллиона тонн), строительных грузов (на 14,4%, до 104,2 миллиона тонн), цветной руды и серного сырья – (на 8,6%, до 15 миллионов тонн), химикатов и соды (на 2,9%, до 19,3 миллиона тонн).Рост погрузки за 11 месяцев зафиксирован у кокса (на 2,9%, до 10,9 миллиона тонн), химических и минеральных удобрений (на 6,2%, до 61,7 миллиона тонн), промышленного сырья и формовочных материалов (на 1,3%, до 30 миллионов тонн), остальных, в том числе грузов в контейнерах - на 0,9%, до 109,6 миллиона тонн. РЖД пишут, что в ноябре выросла погрузка железной руды (+3,8%) и удобрений (+7,5%). Добавляется, что за 11 месяцев в целом увеличились объемы отправки грузов с железных дорог Восточного полигона: Восточно-Сибирской (+3,8%), Забайкальской (+3,7%), Дальневосточной (+2,6%).Грузооборот в январе-ноябре снизился на 5,2% - до 2,3 триллиона тарифных тонно-километров, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - на 5,8%, до 2,8 триллиона тонно-километров. Грузооборот за ноябрь сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составил 214 миллиардов тарифных тонно-километров, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - на 2,7%, до 262,4 миллиарда тонно-километров.Погрузка на сети РЖД снижается с начала 2024 года: в январе - на 4,3%, в феврале - на 1,4%, в марте - на 3,5%, в апреле - на 3,6%, в мае - на 2,1%, в июне – на 3%, в июле – на 5,6%, в августе - на 6%, в сентябре – на 6,3%, в октябре - на 6,2%. Компания по итогам всего года ожидает снижения погрузки на своей сети чуть менее 4%, сообщал 20 ноября глава компании Олег Белозеров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ржд