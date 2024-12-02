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В РЖД отметили рост числа пассажирских перевозок
В РЖД отметили рост числа пассажирских перевозок - 02.12.2024, ПРАЙМ
В РЖД отметили рост числа пассажирских перевозок
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-ноябре 2024 года выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в ноябре – на 5,7%... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T11:52+0300
2024-12-02T11:52+0300
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экономика
россия
ржд
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-ноябре 2024 года выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в ноябре – на 5,7% в годовом выражении, сообщила компания."Всего за 11 месяцев 2024 года отправлено 1 миллиарда 179 миллионов пассажиров (+7,3% к аналогичному периоду 2023 года)… По оперативным данным, в ноябре 2024 года с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправились 103,6 миллиона пассажиров (+5,7%)", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.
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россия, ржд
В РЖД отметили рост числа пассажирских перевозок
РЖД: перевозки пассажиров за 11 месяцев выросли на 7,3%
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-ноябре 2024 года выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в ноябре – на 5,7% в годовом выражении, сообщила компания.
"Всего за 11 месяцев 2024 года отправлено 1 миллиарда 179 миллионов пассажиров (+7,3% к аналогичному периоду 2023 года)… По оперативным данным, в ноябре 2024 года с вокзалов и станций ОАО "РЖД" отправились 103,6 миллиона пассажиров (+5,7%)", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.