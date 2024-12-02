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РЖД запустили бесконтактную оплату на пригородных поездах

РЖД запустили бесконтактную оплату на пригородных поездах - 02.12.2024, ПРАЙМ

РЖД запустили бесконтактную оплату на пригородных поездах

Билеты на пригородные поезда в мобильном приложении РЖД теперь можно оплачивать бесконтактно с помощью Mir Pay, следует из сообщения компании. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T20:08+0300

2024-12-02T20:08+0300

2024-12-02T20:11+0300

экономика

ржд

пригородные поезда

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Билеты на пригородные поезда в мобильном приложении РЖД теперь можно оплачивать бесконтактно с помощью Mir Pay, следует из сообщения компании. "Развиваем современные сервисы быстрой и безопасной покупки проездных документов - запустили возможность бесконтактной оплаты билетов на пригородные поезда с помощью Mir Pay", - говорится в сообщении. Сообщается, что Mir Pay доступен в новой версии мобильного приложения "РЖД Пассажирам" для Android, в нем больше не надо ждать код подтверждения и вводить его вручную - оплата подтверждается самим сервисом. Приложение с поддержкой сервиса, как отмечается, добавлено в отечественный магазин приложений RuStore.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, пригородные поезда