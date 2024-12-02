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РЖД запустили бесконтактную оплату на пригородных поездах - 02.12.2024, ПРАЙМ
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РЖД запустили бесконтактную оплату на пригородных поездах
РЖД запустили бесконтактную оплату на пригородных поездах - 02.12.2024, ПРАЙМ
РЖД запустили бесконтактную оплату на пригородных поездах
Билеты на пригородные поезда в мобильном приложении РЖД теперь можно оплачивать бесконтактно с помощью Mir Pay, следует из сообщения компании. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T20:08+0300
2024-12-02T20:11+0300
экономика
ржд
пригородные поезда
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Билеты на пригородные поезда в мобильном приложении РЖД теперь можно оплачивать бесконтактно с помощью Mir Pay, следует из сообщения компании. "Развиваем современные сервисы быстрой и безопасной покупки проездных документов - запустили возможность бесконтактной оплаты билетов на пригородные поезда с помощью Mir Pay", - говорится в сообщении. Сообщается, что Mir Pay доступен в новой версии мобильного приложения "РЖД Пассажирам" для Android, в нем больше не надо ждать код подтверждения и вводить его вручную - оплата подтверждается самим сервисом. Приложение с поддержкой сервиса, как отмечается, добавлено в отечественный магазин приложений RuStore.
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ржд, пригородные поезда
Экономика, РЖД, пригородные поезда
20:08 02.12.2024 (обновлено: 20:11 02.12.2024)
 
РЖД запустили бесконтактную оплату на пригородных поездах

РЖД запустили бесконтактную оплату на пригородных поездах с помощью Mir Pay

Электричка
Электричка
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Билеты на пригородные поезда в мобильном приложении РЖД теперь можно оплачивать бесконтактно с помощью Mir Pay, следует из сообщения компании.
"Развиваем современные сервисы быстрой и безопасной покупки проездных документов - запустили возможность бесконтактной оплаты билетов на пригородные поезда с помощью Mir Pay", - говорится в сообщении.
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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27 ноября, 21:53
Сообщается, что Mir Pay доступен в новой версии мобильного приложения "РЖД Пассажирам" для Android, в нем больше не надо ждать код подтверждения и вводить его вручную - оплата подтверждается самим сервисом. Приложение с поддержкой сервиса, как отмечается, добавлено в отечественный магазин приложений RuStore.
 
ЭкономикаРЖДпригородные поезда
 
 
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