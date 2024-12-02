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Самолет авиакомпании Azur Air совершил посадку в Новосибирске - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Самолет авиакомпании Azur Air совершил посадку в Новосибирске
Самолет авиакомпании Azur Air совершил посадку в Новосибирске - 02.12.2024, ПРАЙМ
Самолет авиакомпании Azur Air совершил посадку в Новосибирске
Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Томска в Пхукет (Таиланд), в связи с технической неисправностью совершил посадку на аэродроме в Новосибирске,... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T07:08+0300
2024-12-02T07:08+0300
бизнес
новосибирск
томск
пхукет
azur air
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НОВОСИБИРСК, 2 дек – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Томска в Пхукет (Таиланд), в связи с технической неисправностью совершил посадку на аэродроме в Новосибирске, проводится проверка, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 9.00 (5.00 мск) экипажем воздушного судна авиакомпании Azur Air, следовавшего из аэропорта Томск в Пхукет (Королевство Таиланд), по причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на борту Boeing 767-300 находилось свыше 300 пассажиров. Посадка прошла благополучно. "Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события. По данным авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне", - сообщили в прокуратуре. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.
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бизнес, новосибирск, томск, пхукет, azur air
Бизнес, НОВОСИБИРСК, Томск, ПХУКЕТ, Azur Air
07:08 02.12.2024
 
Самолет авиакомпании Azur Air совершил посадку в Новосибирске

Самолет Azur Air, летевший из Томска в Пхукет, совершил посадку в Новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 2 дек – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Томска в Пхукет (Таиланд), в связи с технической неисправностью совершил посадку на аэродроме в Новосибирске, проводится проверка, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 9.00 (5.00 мск) экипажем воздушного судна авиакомпании Azur Air, следовавшего из аэропорта Томск в Пхукет (Королевство Таиланд), по причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на борту Boeing 767-300 находилось свыше 300 пассажиров. Посадка прошла благополучно.
"Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события. По данным авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне", - сообщили в прокуратуре.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.
 
БизнесНОВОСИБИРСКТомскПХУКЕТAzur Air
 
 
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