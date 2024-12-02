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Пекин учится противодействовать санкциям у Москвы: ей они не навредили - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Пекин учится противодействовать санкциям у Москвы: ей они не навредили
Пекин учится противодействовать санкциям у Москвы: ей они не навредили - 02.12.2024, ПРАЙМ
Пекин учится противодействовать санкциям у Москвы: ей они не навредили
Западные санкции против России не оказали такого большого влияния, как ожидали их инициаторы, теперь этот опыт перенимает Китай, передает американское издание... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T13:35+0300
2024-12-02T13:35+0300
политика
россия
санкции против рф
китай
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Западные санкции против России не оказали такого большого влияния, как ожидали их инициаторы, теперь этот опыт перенимает Китай, передает американское издание The Wall Street Journal."Наличие возможностей, позволяющих России обходить подобные ограничительные меры, является еще одним уроком для Пекина; правда, при этом китайской экономике, гораздо более крупной, потребуется предпринять куда больше усилий, чтобы обходить санкционные меры", - говорится в материале публикации.В газете отметили, что Китай продолжает поддерживать российскую экономику, покупая у нее нефть и поставляя необходимые товары. Он также внимательно изучает влияние санкций и регулярно подготавливает отчеты по этому вопросу. Китайские чиновники также ездят в Москву, чтобы обсудить с представителями российского Центробанка, Минфина и других ведомств вопросы противодействия санкциям.Это символизирует новую эру экономической войны, где границы между экономической политикой и геополитической стратегией становятся размытыми. Предполагается, что эта тенденция будет усиливаться во время второго срока президента Трампа, который намерен активно использовать тарифы против Пекина в качестве инструмента переговоров и принуждения, заключили авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, санкции против рф, китай
Политика, РОССИЯ, санкции против РФ, КИТАЙ
13:35 02.12.2024
 
Пекин учится противодействовать санкциям у Москвы: ей они не навредили

WSJ: Китай изучает опыт России по противодействию санкциям

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПоднятие российского флага в Шанхае
Поднятие российского флага в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Западные санкции против России не оказали такого большого влияния, как ожидали их инициаторы, теперь этот опыт перенимает Китай, передает американское издание The Wall Street Journal.
"Наличие возможностей, позволяющих России обходить подобные ограничительные меры, является еще одним уроком для Пекина; правда, при этом китайской экономике, гораздо более крупной, потребуется предпринять куда больше усилий, чтобы обходить санкционные меры", - говорится в материале публикации.
В газете отметили, что Китай продолжает поддерживать российскую экономику, покупая у нее нефть и поставляя необходимые товары. Он также внимательно изучает влияние санкций и регулярно подготавливает отчеты по этому вопросу. Китайские чиновники также ездят в Москву, чтобы обсудить с представителями российского Центробанка, Минфина и других ведомств вопросы противодействия санкциям.
Это символизирует новую эру экономической войны, где границы между экономической политикой и геополитической стратегией становятся размытыми. Предполагается, что эта тенденция будет усиливаться во время второго срока президента Трампа, который намерен активно использовать тарифы против Пекина в качестве инструмента переговоров и принуждения, заключили авторы материала.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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