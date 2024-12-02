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"Сбер" планирует выдать более 2,5 триллионов рублей ипотечных кредитов

"Сбер" планирует выдать более 2,5 триллионов рублей ипотечных кредитов - 02.12.2024, ПРАЙМ

"Сбер" планирует выдать более 2,5 триллионов рублей ипотечных кредитов

Сбербанк по итогам года планирует выдать 2,6 триллиона рублей ипотечных кредитов, сообщил глава этой кредитной организации Герман Греф. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T10:32+0300

2024-12-02T10:32+0300

2024-12-02T10:47+0300

экономика

россия

сбербанк

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам года планирует выдать 2,6 триллиона рублей ипотечных кредитов, сообщил глава этой кредитной организации Герман Греф."По итогам 2024 года мы прогнозируем выдать 2,6 триллиона рублей ипотечных кредитов", - сказал он Domclick Digital Forum.

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россия, сбербанк