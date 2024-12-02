https://1prime.ru/20241202/sberbank-853250551.html
Сбербанк предложил опцию снижения ставки по ипотеке вслед за ключевой
Сбербанк предложил опцию снижения ставки по ипотеке вслед за ключевой - 02.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк предложил опцию снижения ставки по ипотеке вслед за ключевой
Сбербанк ввел для своих клиентов возможность снизить ипотечную ставку по действующему кредиту, если понизится ключевая ставка Банка России, сообщила... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T11:48+0300
2024-12-02T11:48+0300
2024-12-02T11:48+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Сбербанк ввел для своих клиентов возможность снизить ипотечную ставку по действующему кредиту, если понизится ключевая ставка Банка России, сообщила пресс-служба "Сбера". "Чтобы оформить опцию снижения ипотечной ставки вслед за понижением ключевой, клиенту необходимо включить данный пункт в договор при оформлении ипотеки по рыночным программам. Снизить ставку по кредиту можно до 10 процентных пунктов в течение семи лет", - говорится в сообщении. Кроме того, указывается в нем, с 10 декабря для клиентов банка будет действовать возможность временного снижения ежемесячного платежа. "Опция "Сниженный платеж" позволяет клиенту получить ипотеку по базовой программе с возможностью снизить ежемесячный платеж на 30% в первые 13 месяцев и перенести неоплаченные проценты по кредиту на следующие периоды", - уточняется в сообщении.
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россия, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк
Сбербанк предложил опцию снижения ставки по ипотеке вслед за ключевой
Сбербанк ввел возможность снизить ипотечную ставку по действующему кредиту
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Сбербанк ввел для своих клиентов возможность снизить ипотечную ставку по действующему кредиту, если понизится ключевая ставка Банка России, сообщила пресс-служба "Сбера".
"Чтобы оформить опцию снижения ипотечной ставки вслед за понижением ключевой, клиенту необходимо включить данный пункт в договор при оформлении ипотеки по рыночным программам. Снизить ставку по кредиту можно до 10 процентных пунктов в течение семи лет", - говорится в сообщении.
Кроме того, указывается в нем, с 10 декабря для клиентов банка будет действовать возможность временного снижения ежемесячного платежа.
"Опция "Сниженный платеж" позволяет клиенту получить ипотеку по базовой программе с возможностью снизить ежемесячный платеж на 30% в первые 13 месяцев и перенести неоплаченные проценты по кредиту на следующие периоды", - уточняется в сообщении.
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