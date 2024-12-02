Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк не увидел существенного роста просрочки по розничным кредитам - 02.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241202/sberbank-853251222.html
Сбербанк не увидел существенного роста просрочки по розничным кредитам
Сбербанк не увидел существенного роста просрочки по розничным кредитам - 02.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк не увидел существенного роста просрочки по розничным кредитам
Сбербанк видит определенный рост просрочки по розничным кредитам, но он несущественный в масштабах всего портфеля, заявил журналистам первый зампред правления... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T12:14+0300
2024-12-02T12:14+0300
экономика
россия
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/21/835722144_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_5accd2ebf7b16fa037204e8c2837b4f8.jpg
МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Сбербанк видит определенный рост просрочки по розничным кредитам, но он несущественный в масштабах всего портфеля, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. "Мы не видим драматического изменения сегодня в качестве просрочки. Поэтому в целом определенный рост просрочки мы видим, но несущественный в масштабах нашего портфеля", - сказал он в кулуарах форума Domclick Digital, отвечая на вопрос, отмечает ли банк ухудшение качества розничного портфеля в настоящее время. По его словам, рост процентных ставок приводит к тому, что для определенного количества клиентов усложняется возможность погашать кредиты. "Но, что важно, в рознице у нас сегодня нет одностороннего изменения процентных ставок. Поэтому по старым всем кредитам у заемщиков остались процентные ставки старые, поэтому в принципе для них в текущей ситуации можно сказать, что эти кредиты становятся дешевле с точки зрения реальной рыночной стоимости", - отметил Царев. "Когда мы говорим про новых клиентов, здесь вопрос правильно найти клиентов, кто при высоких процентных ставках будет способен обслуживать эти кредиты. И это, наверно, сегодня один из основных вызовов", - подчеркнул первый зампред Сбербанка. По словам Царева, Сбербанк видит замедление в кредитовании, "потому что хорошие и качественные клиенты меньше готовы брать по более высоким процентным ставкам".
https://1prime.ru/20241202/sberbank-853250551.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/21/835722144_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_5e5687ed2564e72cf346c44ed6480f99.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк
12:14 02.12.2024
 
Сбербанк не увидел существенного роста просрочки по розничным кредитам

Царев: "Сбер" не видит драматического изменения в качестве просрочки

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Сбербанк видит определенный рост просрочки по розничным кредитам, но он несущественный в масштабах всего портфеля, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.
"Мы не видим драматического изменения сегодня в качестве просрочки. Поэтому в целом определенный рост просрочки мы видим, но несущественный в масштабах нашего портфеля", - сказал он в кулуарах форума Domclick Digital, отвечая на вопрос, отмечает ли банк ухудшение качества розничного портфеля в настоящее время.
По его словам, рост процентных ставок приводит к тому, что для определенного количества клиентов усложняется возможность погашать кредиты.
"Но, что важно, в рознице у нас сегодня нет одностороннего изменения процентных ставок. Поэтому по старым всем кредитам у заемщиков остались процентные ставки старые, поэтому в принципе для них в текущей ситуации можно сказать, что эти кредиты становятся дешевле с точки зрения реальной рыночной стоимости", - отметил Царев.
"Когда мы говорим про новых клиентов, здесь вопрос правильно найти клиентов, кто при высоких процентных ставках будет способен обслуживать эти кредиты. И это, наверно, сегодня один из основных вызовов", - подчеркнул первый зампред Сбербанка.
По словам Царева, Сбербанк видит замедление в кредитовании, "потому что хорошие и качественные клиенты меньше готовы брать по более высоким процентным ставкам".
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
Сбербанк предложил опцию снижения ставки по ипотеке вслед за ключевой
11:48
 
ЭкономикаРОССИЯСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала