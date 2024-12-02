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Сбербанк не увидел существенного роста просрочки по розничным кредитам
Сбербанк не увидел существенного роста просрочки по розничным кредитам - 02.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк не увидел существенного роста просрочки по розничным кредитам
Сбербанк видит определенный рост просрочки по розничным кредитам, но он несущественный в масштабах всего портфеля, заявил журналистам первый зампред правления... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T12:14+0300
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2024-12-02T12:14+0300
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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Сбербанк видит определенный рост просрочки по розничным кредитам, но он несущественный в масштабах всего портфеля, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. "Мы не видим драматического изменения сегодня в качестве просрочки. Поэтому в целом определенный рост просрочки мы видим, но несущественный в масштабах нашего портфеля", - сказал он в кулуарах форума Domclick Digital, отвечая на вопрос, отмечает ли банк ухудшение качества розничного портфеля в настоящее время. По его словам, рост процентных ставок приводит к тому, что для определенного количества клиентов усложняется возможность погашать кредиты. "Но, что важно, в рознице у нас сегодня нет одностороннего изменения процентных ставок. Поэтому по старым всем кредитам у заемщиков остались процентные ставки старые, поэтому в принципе для них в текущей ситуации можно сказать, что эти кредиты становятся дешевле с точки зрения реальной рыночной стоимости", - отметил Царев. "Когда мы говорим про новых клиентов, здесь вопрос правильно найти клиентов, кто при высоких процентных ставках будет способен обслуживать эти кредиты. И это, наверно, сегодня один из основных вызовов", - подчеркнул первый зампред Сбербанка. По словам Царева, Сбербанк видит замедление в кредитовании, "потому что хорошие и качественные клиенты меньше готовы брать по более высоким процентным ставкам".
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россия, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк
Сбербанк не увидел существенного роста просрочки по розничным кредитам
Царев: "Сбер" не видит драматического изменения в качестве просрочки
МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Сбербанк видит определенный рост просрочки по розничным кредитам, но он несущественный в масштабах всего портфеля, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.
"Мы не видим драматического изменения сегодня в качестве просрочки. Поэтому в целом определенный рост просрочки мы видим, но несущественный в масштабах нашего портфеля", - сказал он в кулуарах форума Domclick Digital, отвечая на вопрос, отмечает ли банк ухудшение качества розничного портфеля в настоящее время.
По его словам, рост процентных ставок приводит к тому, что для определенного количества клиентов усложняется возможность погашать кредиты.
"Но, что важно, в рознице у нас сегодня нет одностороннего изменения процентных ставок. Поэтому по старым всем кредитам у заемщиков остались процентные ставки старые, поэтому в принципе для них в текущей ситуации можно сказать, что эти кредиты становятся дешевле с точки зрения реальной рыночной стоимости", - отметил Царев.
"Когда мы говорим про новых клиентов, здесь вопрос правильно найти клиентов, кто при высоких процентных ставках будет способен обслуживать эти кредиты. И это, наверно, сегодня один из основных вызовов", - подчеркнул первый зампред Сбербанка.
По словам Царева, Сбербанк видит замедление в кредитовании, "потому что хорошие и качественные клиенты меньше готовы брать по более высоким процентным ставкам".
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