https://1prime.ru/20241202/sberbank-853251222.html

Сбербанк не увидел существенного роста просрочки по розничным кредитам

Сбербанк не увидел существенного роста просрочки по розничным кредитам - 02.12.2024, ПРАЙМ

Сбербанк не увидел существенного роста просрочки по розничным кредитам

Сбербанк видит определенный рост просрочки по розничным кредитам, но он несущественный в масштабах всего портфеля, заявил журналистам первый зампред правления... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T12:14+0300

2024-12-02T12:14+0300

2024-12-02T12:14+0300

экономика

россия

сбербанк

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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Сбербанк видит определенный рост просрочки по розничным кредитам, но он несущественный в масштабах всего портфеля, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. "Мы не видим драматического изменения сегодня в качестве просрочки. Поэтому в целом определенный рост просрочки мы видим, но несущественный в масштабах нашего портфеля", - сказал он в кулуарах форума Domclick Digital, отвечая на вопрос, отмечает ли банк ухудшение качества розничного портфеля в настоящее время. По его словам, рост процентных ставок приводит к тому, что для определенного количества клиентов усложняется возможность погашать кредиты. "Но, что важно, в рознице у нас сегодня нет одностороннего изменения процентных ставок. Поэтому по старым всем кредитам у заемщиков остались процентные ставки старые, поэтому в принципе для них в текущей ситуации можно сказать, что эти кредиты становятся дешевле с точки зрения реальной рыночной стоимости", - отметил Царев. "Когда мы говорим про новых клиентов, здесь вопрос правильно найти клиентов, кто при высоких процентных ставках будет способен обслуживать эти кредиты. И это, наверно, сегодня один из основных вызовов", - подчеркнул первый зампред Сбербанка. По словам Царева, Сбербанк видит замедление в кредитовании, "потому что хорошие и качественные клиенты меньше готовы брать по более высоким процентным ставкам".

https://1prime.ru/20241202/sberbank-853250551.html

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россия, сбербанк