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Счета компании блогера Чекалина заблокированы по решению ФНС - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Счета компании блогера Чекалина заблокированы по решению ФНС
Счета компании блогера Чекалина заблокированы по решению ФНС - 02.12.2024, ПРАЙМ
Счета компании блогера Чекалина заблокированы по решению ФНС
Счета компании блогера Артёма Чекалина и его партнера по бизнесу Романа Вишняка заблокированы по решению ФНС, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T06:34+0300
2024-12-02T06:34+0300
бизнес
россия
рф
александр бастрыкин
фнс россии
фнс
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Счета компании блогера Артёма Чекалина и его партнера по бизнесу Романа Вишняка заблокированы по решению ФНС, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным в карточке фирмы, основной деятельностью которой является "торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах", Чекалину принадлежит 70% компании, а Вишняку - 30%. Решения о приостановке операций по счетам выносятся с июня 2023 года. Последний раз операции приостановили в середине октября этого года. Основанием послужило "непредоставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления". В отношении бывших супругов Чекалиных и их бизнес-партнера Вишняка расследуется уголовное дело по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. По версии следствия, Чекалины и Вишняк с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение. Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования. Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами. Летом Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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бизнес, россия, рф, александр бастрыкин, фнс россии, фнс, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Александр Бастрыкин, ФНС России, ФНС, СК РФ
06:34 02.12.2024
 
Счета компании блогера Чекалина заблокированы по решению ФНС

ФНС закрыла счета компании блогера Чекалина и его партнера по бизнесу Вишняка

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Счета компании блогера Артёма Чекалина и его партнера по бизнесу Романа Вишняка заблокированы по решению ФНС, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным в карточке фирмы, основной деятельностью которой является "торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах", Чекалину принадлежит 70% компании, а Вишняку - 30%. Решения о приостановке операций по счетам выносятся с июня 2023 года. Последний раз операции приостановили в середине октября этого года. Основанием послужило "непредоставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления".
В отношении бывших супругов Чекалиных и их бизнес-партнера Вишняка расследуется уголовное дело по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. По версии следствия, Чекалины и Вишняк с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение.
Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года.
Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.
Летом Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
 
БизнесРОССИЯРФАлександр БастрыкинФНС РоссииФНССК РФ
 
 
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