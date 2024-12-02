https://1prime.ru/20241202/sdelka-853260184.html

"План США по Украине похож на план Путина". Но украинцы на него согласятся

"План США по Украине похож на план Путина". Но украинцы на него согласятся - 02.12.2024, ПРАЙМ

"План США по Украине похож на план Путина". Но украинцы на него согласятся

Избранный президент США Дональд Трамп может не только урегулировать конфликт на Украине, но и добиться для Киева более выгодных условий, чем те, на которые... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T18:04+0300

2024-12-02T18:04+0300

2024-12-02T18:04+0300

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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп может не только урегулировать конфликт на Украине, но и добиться для Киева более выгодных условий, чем те, на которые украинцы реально могут рассчитывать, утверждает в материале для Responsible Statecraft обозреватель Эндрю Дэй.Отметив, что Трамп не раскрывает детали своего плана по Украине, чтобы оставить себе пространство для маневра, обозреватель предполагает, что речь идет "о той самой сделке, которую и хотел бы заключить", причем при этом подчеркивается, что "Путин с Зеленским ее одобрят".По словам Дэя, контуры "той самой сделки" не так давно в общих чертах очертил избранный вице-президент Джей Ди Вэнс: "нынешняя линия фронта превратится в “сильно укрепленную” демилитаризованную зону для предотвращения будущей российской агрессии; Киев сохранит суверенитет и независимость; а Россия получит гарантии, что Украина не вступит в НАТО, а также Москва, по всей видимости, сохранит за собой земли на востоке и юге Украины, которые сейчас удерживает".По мнению автора, в настоящий момент есть все основания полагать, что Украина согласится на эти условия, несмотря на то, что американские комментаторы, как отмечается в статье, сетуют, что предложенный Вэнсом план “очень похож на план Путина”. Ведь "Киев со временем стал более сговорчив", отмечается Дэй и приводит слова из недавнего заявления Владимира Зеленского о том, что Украина “должна сделать все, чтобы гарантировать, что конфликт закончится в следующем году дипломатическим урегулированием”.При этом в статье утверждается, что и президент РФ Владимир Путин "тоже может быть готов принять сделку по линии Вэнса". Обосновывается это предположение тем, что успехи на поле боя даются России "огромной ценой", и "если боевые действия продолжатся и в 2025 году, Путину, возможно, придется отдать приказ о новой мобилизации, а это подстегнет новую волну недовольства в стране".

https://1prime.ru/20241128/ukraina-853169255.html

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дональд трамп, украина, россия