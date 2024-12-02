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СМИ сообщило о прибытии Шольца в Киев для переговоров с Зеленским
СМИ сообщило о прибытии Шольца в Киев для переговоров с Зеленским - 02.12.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщило о прибытии Шольца в Киев для переговоров с Зеленским
Немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл в Киев с рабочим визитом для проведения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T10:13+0300
2024-12-02T10:13+0300
2024-12-02T10:13+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл в Киев с рабочим визитом для проведения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство dpa."Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским", - сообщило издание. Ранее в пятницу 29 ноября Шольц и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали оенную и гуманитарную ситуацию на Украине. Канцлер заверил украинского лидера, что Германия будет продолжать оказывать Украине военную помощь.
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украина, германия, военная помощь украине
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, военная помощь Украине
СМИ сообщило о прибытии Шольца в Киев для переговоров с Зеленским
dpa: Канцлер ФРГ Шольц прибыл с визитом в Киев для переговоров с Зеленским
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл в Киев с рабочим визитом для проведения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство dpa.
"Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским", - сообщило издание.
Ранее в пятницу 29 ноября Шольц и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали оенную и гуманитарную ситуацию на Украине. Канцлер заверил украинского лидера, что Германия будет продолжать оказывать Украине военную помощь.
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