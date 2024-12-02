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"Четкая цель": Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
"Четкая цель": Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества с Россией - 02.12.2024, ПРАЙМ
"Четкая цель": Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Будапешт намерен развивать сотрудничество с Россией во всех областях, не затронутых санкциями. Об этом в рамках визита в Москву сообщил министр иностранных дел... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T16:07+0300
2024-12-02T16:07+0300
2024-12-02T16:07+0300
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венгрия
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Будапешт намерен развивать сотрудничество с Россией во всех областях, не затронутых санкциями. Об этом в рамках визита в Москву сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии", - заявил он на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая транслировалась в социальных сетях.Сийярто отметил, что прибыл в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине.Глава МИД Венгрии подчеркнул, что решение может быть найдено только за столом переговоров, поэтому те, кто закрывает дипломатические каналы и критикует тех, кто держит их открытыми, "на самом деле не хотят мира".
https://1prime.ru/20241202/lavrov-853255797.html
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россия, венгрия, петер сийярто
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
"Четкая цель": Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Сийярто: Венгрия хочет сотрудничать с РФ в областях, не затронутых санкциями
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Будапешт намерен развивать сотрудничество с Россией во всех областях, не затронутых санкциями. Об этом в рамках визита в Москву сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии", - заявил он на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая транслировалась в социальных сетях.
Сийярто отметил, что прибыл в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине.
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что решение может быть найдено только за столом переговоров, поэтому те, кто закрывает дипломатические каналы и критикует тех, кто держит их открытыми, "на самом деле не хотят мира".
Лавров оценил эффективность взаимодействия России и Венгрии