https://1prime.ru/20241202/siyyarto-853257358.html

"Четкая цель": Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества с Россией

"Четкая цель": Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества с Россией - 02.12.2024, ПРАЙМ

"Четкая цель": Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества с Россией

Будапешт намерен развивать сотрудничество с Россией во всех областях, не затронутых санкциями. Об этом в рамках визита в Москву сообщил министр иностранных дел... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T16:07+0300

2024-12-02T16:07+0300

2024-12-02T16:07+0300

политика

россия

венгрия

петер сийярто

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Будапешт намерен развивать сотрудничество с Россией во всех областях, не затронутых санкциями. Об этом в рамках визита в Москву сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии", - заявил он на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая транслировалась в социальных сетях.Сийярто отметил, что прибыл в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине.Глава МИД Венгрии подчеркнул, что решение может быть найдено только за столом переговоров, поэтому те, кто закрывает дипломатические каналы и критикует тех, кто держит их открытыми, "на самом деле не хотят мира".

https://1prime.ru/20241202/lavrov-853255797.html

венгрия

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россия, венгрия, петер сийярто