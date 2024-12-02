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В BBI отметили рост состояния российских миллиардеров

В BBI отметили рост состояния российских миллиардеров - 02.12.2024, ПРАЙМ

В BBI отметили рост состояния российских миллиардеров

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 7,915 миллиарда долларов, а больше всех прибавил основной бенефициар... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T09:16+0300

2024-12-02T09:16+0300

2024-12-02T09:16+0300

экономика

россия

миллиардеры

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 7,915 миллиарда долларов, а больше всех прибавил основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние выросло более чем на 4 миллиарда долларов, достигнув 25,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 13 граждан России, а их общее состояние на 2 декабря составляет 167,96 миллиарда долларов. Самым богатым стал совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который за месяц поднялся на первое место с третьего и с начала года увеличил состояние на 2,81 миллиона долларов, до 27,5 миллиарда. На второе место с четвертого переместился Мордашов, чье состояние выросло до 25,3 миллиарда долларов. На третье место с седьмого поднялся Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), который с начала года увеличил состояние на 2,99 миллиарда долларов, до 18,7 миллиарда. На четвертом месте после девятого месяц назад оказался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), при этом его состояние сократилось на 7,44 миллиарда долларов, до 13,6 миллиарда. На пятое место с одиннадцатого поднялся совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко (снижение состояния на 2,82 миллиарда долларов, до 11,4 миллиарда), шестое место занял бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун (его состояние выросло на 1,07 миллиарда долларов, до 10,8 миллиарда). С двенадцатого на седьмое место спустился основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников (рост состояния на 1,01 миллиарда долларов, до 10,8 миллиарда). Восьмое место - у крупного акционера "Альфа-групп" Германа Хана (рост состояния на 1,94 миллиарда долларов, до 10,2 миллиарда). На девятое место с семнадцатого поднялся основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние увеличилось на 25 миллионов долларов, до 9,18 миллиарда. При этом состояние Сулеймана Керимова (его семья ранее контролировала компанию "Полюс", затем доля была передана Фонду поддержки исламских организаций), который занимает 10-е место, снизилось на 100 миллионов долларов, до 8,94 миллиарда. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким (13-е место после 23-го месяц назад) выросло на 1,49 миллиарда долларов, до 6,99 миллиарда долларов.

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россия, миллиардеры