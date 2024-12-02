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Срок уплаты имущественных налогов физических лиц истекает 2 декабря

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц истекает 2 декабря - 02.12.2024, ПРАЙМ

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц истекает 2 декабря

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ истекает в понедельник, 2 декабря: собственники земельных участков, недвижимого имущества и транспортных... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T00:25+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ истекает в понедельник, 2 декабря: собственники земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств должны оплатить налоговые уведомления до конца этого дня. "Начиная с 3 декабря 2024 года на неуплаченные суммы налоговых платежей ФНС РФ вправе начислять пени", - рассказал РИА Новости партнер юридической фирмы Джи Ар Менеджмент (GRM) Сергей Новиков. Налоговые уведомления можно найти в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в приложении "Налоги ФЛ", на портале госуслуг. Налогоплательщикам, которые не пользуются электронными сервисами, ведомство рассылает уведомления в традиционном бумажном виде. Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2023 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году. Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам впервые начислен НДФЛ по их вкладам, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 150 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает этот порог. Также налогоплательщику в этом году может быть доначислен НДФЛ по повышенной ставке, если его общий доход за прошлый год из разных источников превысил 5 миллионов рублей, но с каждого из них был удержан НДФЛ только по базовой ставке 13%. В этом случае с дохода, превышающего данный порог, надо будет заплатить еще 2% налога. Налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также на территориях Оренбургской области, пострадавших от паводка, могут не спешить – для них срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, по данным ФНС, 95% льготников, а это 12,5 миллиона физических лиц, освобождены от уплаты налогов полностью или частично. Льготы предоставляются в проактивном режиме, то есть без необходимости направлять какие-либо заявления.

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