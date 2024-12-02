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Альфа-банк потребовал в суде 77,3 миллиона долларов от "Норильского никеля"
Альфа-банк потребовал в суде 77,3 миллиона долларов от "Норильского никеля" - 02.12.2024, ПРАЙМ
Альфа-банк потребовал в суде 77,3 миллиона долларов от "Норильского никеля"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка, крупнейшего в России частного банка, в котором он требует взыскать около 77,3 миллиона долларов (более... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T16:41+0300
2024-12-02T16:41+0300
2024-12-02T16:41+0300
россия
суд
альфа-банк
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка, крупнейшего в России частного банка, в котором он требует взыскать около 77,3 миллиона долларов (более 8,3 миллиарда рублей по текущему курсу) с горно-металлургической компании "Норильский никель", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 28 ноября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются."Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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россия, суд, альфа-банк
Альфа-банк потребовал в суде 77,3 миллиона долларов от "Норильского никеля"
Альфа-банк требует в суде 77,3 миллиона долларов от компании "Норильский никель"
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка, крупнейшего в России частного банка, в котором он требует взыскать около 77,3 миллиона долларов (более 8,3 миллиарда рублей по текущему курсу) с горно-металлургической компании "Норильский никель", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 28 ноября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.
"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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