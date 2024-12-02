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Суд в США сделал заявление о деле против Хантера Байдена - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Суд в США сделал заявление о деле против Хантера Байдена
Суд в США сделал заявление о деле против Хантера Байдена - 02.12.2024, ПРАЙМ
Суд в США сделал заявление о деле против Хантера Байдена
В суде штата Делавэр заявили о намерении прекратить дело против Хантера Байдена о хранении оружия в связи с помилованием со стороны его отца - президента... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T23:19+0300
2024-12-02T23:20+0300
сша
суд
хантер байден
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. В суде штата Делавэр заявили о намерении прекратить дело против Хантера Байдена о хранении оружия в связи с помилованием со стороны его отца - президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Ранее президент Байден своим указом помиловал сына, после чего заявил, что его к этому решению его сподвигло уверенность в несправедливости судебного преследования, хотя раньше хозяин Белого дома заявлял, что не помилует Хантера. В свою очередь избранный президент Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.Объявив о намерении закрыть дело против Хантера Байдена, суд постановил, что до 3 декабря правительство обязано донести до суда, возражает ли оно против прекращения путем отклонения обвинения, как предлагает ответчик".
https://1prime.ru/20241202/bayden-853252208.html
сша
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сша, суд, хантер байден
США, суд, Хантер Байден
23:19 02.12.2024 (обновлено: 23:20 02.12.2024)
 
Суд в США сделал заявление о деле против Хантера Байдена

Суд в США намерен прекратить дело против Хантера Байдена о хранении оружия

© flickr.com / Diane M. ByrneСудейский молоток
Судейский молоток - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© flickr.com / Diane M. Byrne
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. В суде штата Делавэр заявили о намерении прекратить дело против Хантера Байдена о хранении оружия в связи с помилованием со стороны его отца - президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
Ранее президент Байден своим указом помиловал сына, после чего заявил, что его к этому решению его сподвигло уверенность в несправедливости судебного преследования, хотя раньше хозяин Белого дома заявлял, что не помилует Хантера.
В свою очередь избранный президент Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать своего сына
12:56
Объявив о намерении закрыть дело против Хантера Байдена, суд постановил, что до 3 декабря правительство обязано донести до суда, возражает ли оно против прекращения путем отклонения обвинения, как предлагает ответчик".
 
СШАсудХантер Байден
 
 
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