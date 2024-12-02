https://1prime.ru/20241202/sud-853264234.html

Суд в США сделал заявление о деле против Хантера Байдена

Суд в США сделал заявление о деле против Хантера Байдена - 02.12.2024, ПРАЙМ

Суд в США сделал заявление о деле против Хантера Байдена

В суде штата Делавэр заявили о намерении прекратить дело против Хантера Байдена о хранении оружия в связи с помилованием со стороны его отца - президента... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T23:19+0300

2024-12-02T23:19+0300

2024-12-02T23:20+0300

сша

суд

хантер байден

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. В суде штата Делавэр заявили о намерении прекратить дело против Хантера Байдена о хранении оружия в связи с помилованием со стороны его отца - президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Ранее президент Байден своим указом помиловал сына, после чего заявил, что его к этому решению его сподвигло уверенность в несправедливости судебного преследования, хотя раньше хозяин Белого дома заявлял, что не помилует Хантера. В свою очередь избранный президент Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.Объявив о намерении закрыть дело против Хантера Байдена, суд постановил, что до 3 декабря правительство обязано донести до суда, возражает ли оно против прекращения путем отклонения обвинения, как предлагает ответчик".

https://1prime.ru/20241202/bayden-853252208.html

сша

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сша, суд, хантер байден