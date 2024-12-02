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Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram
Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram - 02.12.2024, ПРАЙМ
Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram
Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram, отправляя им фишинговую ссылку на товар с большой скидкой, рассказали РИА Новости в группе... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T04:46+0300
2024-12-02T04:46+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram, отправляя им фишинговую ссылку на товар с большой скидкой, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна".
"В преддверии "черной пятницы" мошенники начали активно размещать объявления о продаже товаров с большими скидками. Жертвы, заинтересованные выгодным предложением, связываются с продавцом для покупки товара", - сообщили там.
Однако после мошенник сообщает, что выбранный товар уже закончился и предлагает альтернативу - другой аналогичный продукт, который якобы продается с еще большей скидкой. Если жертва соглашается, ей отправляют ссылку на товар через Telegram. "При переходе по этой ссылке аккаунт жертвы в Telegram может быть взломан", - добавили в компании.
В этом году "Черная пятница" началась в ночь с 28 на 29 ноября и продлится несколько дней.
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технологии, бизнес, финансы, москва, telegram, билайн
Технологии, Бизнес, Финансы, МОСКВА, Telegram, Билайн
Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram
"Билайн": мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram, отправляя им фишинговую ссылку на товар с большой скидкой, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна".
"В преддверии "черной пятницы" мошенники начали активно размещать объявления о продаже товаров с большими скидками. Жертвы, заинтересованные выгодным предложением, связываются с продавцом для покупки товара", - сообщили там.
Однако после мошенник сообщает, что выбранный товар уже закончился и предлагает альтернативу - другой аналогичный продукт, который якобы продается с еще большей скидкой. Если жертва соглашается, ей отправляют ссылку на товар через Telegram. "При переходе по этой ссылке аккаунт жертвы в Telegram может быть взломан", - добавили в компании.
В этом году "Черная пятница" началась в ночь с 28 на 29 ноября и продлится несколько дней.