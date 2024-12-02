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Мосбиржа намерена возобновить утренние торги
Мосбиржа намерена возобновить утренние торги - 02.12.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа намерена возобновить утренние торги
Возможность возобновления утренних торгов на фондовом и срочном рынках обсуждается, окончательного решения о сроках не принято, рассказала РИА Новости... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T19:43+0300
2024-12-02T19:43+0300
2024-12-02T19:44+0300
экономика
мосбиржа
утренние торги
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Возможность возобновления утренних торгов на фондовом и срочном рынках обсуждается, окончательного решения о сроках не принято, рассказала РИА Новости пресс-служба Мосбиржи. Ранее в понедельник первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что для расширения времени торгов на рынках Московской биржи за счет утренней сессии пока недостаточно объема ликвидности и количества участников. "Московская биржа всегда находится в тесном взаимодействии с регулятором и участниками рынка. В настоящее время возможность возобновления утренних торгов на фондовом и срочном рынках обсуждается, окончательного решения о сроках пока не принято", - говорится в комментарии пресс-службы биржи.
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мосбиржа, утренние торги
Экономика, Мосбиржа, утренние торги
Мосбиржа намерена возобновить утренние торги
Мосбиржа: возобновление утренних торгов обсуждается, но сроки не установлены
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Возможность возобновления утренних торгов на фондовом и срочном рынках обсуждается, окончательного решения о сроках не принято, рассказала РИА Новости пресс-служба Мосбиржи.
Ранее в понедельник первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что для расширения времени торгов на рынках Московской биржи за счет утренней сессии пока недостаточно объема ликвидности и количества участников.
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"Московская биржа всегда находится в тесном взаимодействии с регулятором и участниками рынка. В настоящее время возможность возобновления утренних торгов на фондовом и срочном рынках обсуждается, окончательного решения о сроках пока не принято", - говорится в комментарии пресс-службы биржи.