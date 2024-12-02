https://1prime.ru/20241202/tovarooborot-853263579.html

Товарооборот России и Узбекистана вырос на 20 процентов

Товарооборот России и Узбекистана вырос на 20 процентов - 02.12.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и Узбекистана вырос на 20 процентов

Торговый оборот Узбекистана и России за десять месяцев 2024 года вырос на 20%, до 9,7 миллиарда долларов, растет линейка поставляемой в РФ продукции узбекских... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T22:02+0300

2024-12-02T22:02+0300

2024-12-02T22:03+0300

экономика

россия

товарооборот

https://cdnn.1prime.ru/img/84117/84/841178422_0:454:2025:1593_1920x0_80_0_0_6d174d5e79d5c72737f074a4c0f9f28d.jpg

МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана и России за десять месяцев 2024 года вырос на 20%, до 9,7 миллиарда долларов, растет линейка поставляемой в РФ продукции узбекских производителей, сообщила пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли. По данным пресс-службы, в понедельник министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития РФ Максим Решетников в онлайн-режиме провели третье заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами. "Отмечен рост объёмов товарооборота между двумя странами на 20% до 9,7 млрд долларов за 10 месяцев текущего года. Линейка поставляемой продукции узбекских производителей увеличилась на 68 новых позиций", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. Стороны детально рассмотрели ход исполнения совместного плана мероприятий по увеличению объёмов взаимного товарооборота на 2024-2030 годы, основная цель которого вывести показатель взаимной торговли на отметку в 30 миллиардов долларов. В данном ключе подчёркнута важность разработки комплекса мероприятий, включающего сотрудничество в сферах промышленного производства, транспорта и агропромышленном секторе, отмечается в сообщении. По итогам встречи сторонами подтверждена готовность к дальнейшему развитию многопланового взаимодействия и согласованы сроки проведения очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и РФ до конца этого года в Москве, добавили в пресс-службе. По итогам 2023 года торговый оборот Узбекистана с Россией вырос на 5,4% – до 9,884 миллиарда долларов. РФ в прошлом году удержала второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики.

https://1prime.ru/20241125/karty-853063322.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, товарооборот