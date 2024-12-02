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Товарооборот России и Узбекистана вырос на 20 процентов
Товарооборот России и Узбекистана вырос на 20 процентов - 02.12.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и Узбекистана вырос на 20 процентов
Торговый оборот Узбекистана и России за десять месяцев 2024 года вырос на 20%, до 9,7 миллиарда долларов, растет линейка поставляемой в РФ продукции узбекских... | 02.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана и России за десять месяцев 2024 года вырос на 20%, до 9,7 миллиарда долларов, растет линейка поставляемой в РФ продукции узбекских производителей, сообщила пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли. По данным пресс-службы, в понедельник министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития РФ Максим Решетников в онлайн-режиме провели третье заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами. "Отмечен рост объёмов товарооборота между двумя странами на 20% до 9,7 млрд долларов за 10 месяцев текущего года. Линейка поставляемой продукции узбекских производителей увеличилась на 68 новых позиций", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. Стороны детально рассмотрели ход исполнения совместного плана мероприятий по увеличению объёмов взаимного товарооборота на 2024-2030 годы, основная цель которого вывести показатель взаимной торговли на отметку в 30 миллиардов долларов. В данном ключе подчёркнута важность разработки комплекса мероприятий, включающего сотрудничество в сферах промышленного производства, транспорта и агропромышленном секторе, отмечается в сообщении. По итогам встречи сторонами подтверждена готовность к дальнейшему развитию многопланового взаимодействия и согласованы сроки проведения очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и РФ до конца этого года в Москве, добавили в пресс-службе. По итогам 2023 года торговый оборот Узбекистана с Россией вырос на 5,4% – до 9,884 миллиарда долларов. РФ в прошлом году удержала второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики.
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россия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, товарооборот
Товарооборот России и Узбекистана вырос на 20 процентов
Товарооборот РФ и Узбекистана за 10 месяцев вырос на 20% - до $9,7 млрд
МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана и России за десять месяцев 2024 года вырос на 20%, до 9,7 миллиарда долларов, растет линейка поставляемой в РФ продукции узбекских производителей, сообщила пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли.
По данным пресс-службы, в понедельник министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития РФ Максим Решетников в онлайн-режиме провели третье заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами.
"Отмечен рост объёмов товарооборота между двумя странами на 20% до 9,7 млрд долларов за 10 месяцев текущего года. Линейка поставляемой продукции узбекских производителей увеличилась на 68 новых позиций", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
Стороны детально рассмотрели ход исполнения совместного плана мероприятий по увеличению объёмов взаимного товарооборота на 2024-2030 годы, основная цель которого вывести показатель взаимной торговли на отметку в 30 миллиардов долларов.
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В данном ключе подчёркнута важность разработки комплекса мероприятий, включающего сотрудничество в сферах промышленного производства, транспорта и агропромышленном секторе, отмечается в сообщении.
По итогам встречи сторонами подтверждена готовность к дальнейшему развитию многопланового взаимодействия и согласованы сроки проведения очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и РФ до конца этого года в Москве, добавили в пресс-службе.
По итогам 2023 года торговый оборот Узбекистана с Россией вырос на 5,4% – до 9,884 миллиарда долларов. РФ в прошлом году удержала второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики.