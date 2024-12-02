https://1prime.ru/20241202/transneft-853258984.html

В "Транснефти" рассказали о строительстве нефтепровода из Венгрии в Сербию

В "Транснефти" рассказали о строительстве нефтепровода из Венгрии в Сербию - 02.12.2024, ПРАЙМ

В "Транснефти" рассказали о строительстве нефтепровода из Венгрии в Сербию

Проект нефтепровода, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу "Дружба", планируется реализовать до 2026 года, пишет корпоративное издание... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T17:10+0300

2024-12-02T17:10+0300

2024-12-02T17:10+0300

энергетика

россия

венгрия

нефтепровод

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Проект нефтепровода, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу "Дружба", планируется реализовать до 2026 года, пишет корпоративное издание "Транснефти".Сербия обратилась к России за помощью в реализации этого нефтепровода, и "Транснефть" готова посодействовать, говорил в ноябре журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда."Один из таких знаковых проектов участники обсудили на неформальной встрече, которая прошла сразу после торжественной церемонии... Реализовать проект предполагается до 2026 года", - пишет журнал о проекте строительства магистрального нефтепровода между Венгрией и Сербией, который обсуждался на встрече участников Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН).Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", который пройдет по территории Венгрии. Сербия до конца этого года завершит технико-экономическое обоснование для строительства трубопровода, говорил он в октябре. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро, он будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы.Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией, который будет соединен на венгерской территории с "Дружбой", займет как минимум два-три года, говорил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Строительством такого трубопровода Сербия сможет диверсифицировать поставки нефти в свою страну, платя более низкую цену за транзит. Сейчас сырье поступает в Сербию через Хорватию по нефтепроводу JANAF.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.

https://1prime.ru/20241130/kazakhstan-853213649.html

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россия, венгрия, нефтепровод