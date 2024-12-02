https://1prime.ru/20241202/turpotok-853253158.html
Турпоток из России во Вьетнам вырос в 1,8 раза
Турпоток из России во Вьетнам вырос в 1,8 раза - 02.12.2024, ПРАЙМ
Турпоток из России во Вьетнам вырос в 1,8 раза
Поток туристов из России во Вьетнам вырос на 81,5% в январе-октябре относительно аналогичного периода прошлого года, до 177,8 тысячи человек, сообщили в... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T13:37+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Поток туристов из России во Вьетнам вырос на 81,5% в январе-октябре относительно аналогичного периода прошлого года, до 177,8 тысячи человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вьетнамскую статистику. Туроператоры отмечают рост интереса туристов в России к поездкам во Вьетнам, указывает ассоциация. "Данные туроператоров о росте спроса отражает и официальная статистика Вьетнама – по итогам 10 месяцев 2024 года страна приняла 177810 россиян. Это на 81,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (97983 граждан РФ)", - говорится в сообщении. При этом туроператоры отметили спрос на комбинацию разных курортов во Вьетнаме, а также "миксы" с соседними странами - Мьянмой, Китаем и Таиландом. "После возвращения прямых рейсов из Бангкока на Фукуок спрос на такую комбинацию вырос в разы. Комбинируют в том числе отдых в Паттайе и на Фукуоке. Лететь 1 час 20 минут", - процитировали в сообщении коммерческого директора компании "Интурист" Филиппа Обручева-Миронова. Туроператор Space Travel объяснил рост продаж расширением продукта, добавлением отелей и вариантов перелета, в том числе за счет китайских перевозчиков, позволивших сформировать более выгодные предложения, добавили в АТОР. Роль китайских перевозчиков отметили и в Fun&Sun: "По состоянию на аналогичный период прошлого года между нашими странами еще не было прямого авиасообщения. Также положительно влияет на спрос наличие бюджетной (дешёвой - ред.) перевозки китайских авиакомпаний", - говорится в сообщении. Уточняется, что туроператоры также фиксируют рост популярности Вьетнама на зимний сезон: в Fun&Sun продажи выросли на 69% год к году, в "Русском экспрессе" спрос на отдых во Вьетнаме в зимний период вырос за год в 19 раз, а на новогодние заезды – в 12 раз.
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россия, вьетнам, туризм
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Туризм
Турпоток из России во Вьетнам вырос в 1,8 раза
АТОР: турпоток из России во Вьетнам вырос в январе-октябре до 178 тысяч человек
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Поток туристов из России во Вьетнам вырос на 81,5% в январе-октябре относительно аналогичного периода прошлого года, до 177,8 тысячи человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вьетнамскую статистику.
Туроператоры отмечают рост интереса туристов в России к поездкам во Вьетнам, указывает ассоциация.
"Данные туроператоров о росте спроса отражает и официальная статистика Вьетнама – по итогам 10 месяцев 2024 года страна приняла 177810 россиян. Это на 81,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (97983 граждан РФ)", - говорится в сообщении.
При этом туроператоры отметили спрос на комбинацию разных курортов во Вьетнаме, а также "миксы" с соседними странами - Мьянмой, Китаем и Таиландом. "После возвращения прямых рейсов из Бангкока на Фукуок спрос на такую комбинацию вырос в разы. Комбинируют в том числе отдых в Паттайе и на Фукуоке. Лететь 1 час 20 минут", - процитировали в сообщении коммерческого директора компании "Интурист" Филиппа Обручева-Миронова.
Туроператор Space Travel объяснил рост продаж расширением продукта, добавлением отелей и вариантов перелета, в том числе за счет китайских перевозчиков, позволивших сформировать более выгодные предложения, добавили в АТОР. Роль китайских перевозчиков отметили и в Fun&Sun: "По состоянию на аналогичный период прошлого года между нашими странами еще не было прямого авиасообщения. Также положительно влияет на спрос наличие бюджетной (дешёвой - ред.) перевозки китайских авиакомпаний", - говорится в сообщении.
Уточняется, что туроператоры также фиксируют рост популярности Вьетнама на зимний сезон: в Fun&Sun продажи выросли на 69% год к году, в "Русском экспрессе" спрос на отдых во Вьетнаме в зимний период вырос за год в 19 раз, а на новогодние заезды – в 12 раз.
Поток туристов из России во Вьетнам вырос на 80%