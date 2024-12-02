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В Германии предупредили и критической ситуации для США на Украине
В Германии предупредили и критической ситуации для США на Украине - 02.12.2024, ПРАЙМ
В Германии предупредили и критической ситуации для США на Украине
Несмотря на предоставление военной помощи Украине со стороны Запада, положение украинский Вооруженных сил становится все хуже, а план Вашингтона по ослаблению... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T11:37+0300
2024-12-02T11:37+0300
2024-12-02T11:37+0300
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украина
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военная помощь украине
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Несмотря на предоставление военной помощи Украине со стороны Запада, положение украинский Вооруженных сил становится все хуже, а план Вашингтона по ослаблению Москвы провалился. Такое резюме текущего положения дел в конфликте сделал отставной генерал бундесвера Харальд Куятв эфире видеоблога Flavio von Witzleben."Военная ситуация критична, и с каждым днем она ухудшается, несмотря на то, что с начала конфликта мы поставляем Украине самое современное оружие, оказываем ей финансовую поддержку", — подчеркнул он.Куятв также отметил, что Соединенные Штаты преследовали цель максимально ослабить Россию, однако им пришлось столкнуться с разочарованием из-за провала их попыток. Таким образом, сообщил генерал, Вашингтону не удалось "поставить на колени" второго помимо Китая геополитического соперника.
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россия, украина, сша, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, США, военная помощь Украине
В Германии предупредили и критической ситуации для США на Украине
Генерал ФРГ Куят заявил о критической для США ситуации в зоне СВО
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ.
Несмотря на предоставление военной помощи Украине со стороны Запада, положение украинский Вооруженных сил становится все хуже, а план Вашингтона по ослаблению Москвы провалился. Такое резюме текущего положения дел в конфликте сделал отставной генерал бундесвера Харальд Куятв эфире видеоблога Flavio von Witzleben
.
"Военная ситуация критична, и с каждым днем она ухудшается, несмотря на то, что с начала конфликта мы поставляем Украине самое современное оружие, оказываем ей финансовую поддержку", — подчеркнул он.
Куятв также отметил, что Соединенные Штаты преследовали цель максимально ослабить Россию, однако им пришлось столкнуться с разочарованием из-за провала их попыток.
Таким образом, сообщил генерал, Вашингтону не удалось "поставить на колени" второго помимо Китая геополитического соперника.
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