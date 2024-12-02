Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии раскрыли, зачем на самом деле Шольц поехал в Киев - 02.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241202/ukraina-853251378.html
В Германии раскрыли, зачем на самом деле Шольц поехал в Киев
В Германии раскрыли, зачем на самом деле Шольц поехал в Киев - 02.12.2024, ПРАЙМ
В Германии раскрыли, зачем на самом деле Шольц поехал в Киев
Посредством своего рабочего визита на Украину канцлер Германии Олаф Шольц планирует улучшить свою предвыборную кампанию. Об этом рассказал журналист Василий... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T12:21+0300
2024-12-02T12:21+0300
россия
украина
германия
олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Посредством своего рабочего визита на Украину канцлер Германии Олаф Шольц планирует улучшить свою предвыборную кампанию. Об этом рассказал журналист Василий Голод, его цитирует издание Tagesschau.Журналист также сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский также пригласил лидера оппозиции Фридриха Мерца приехать в Киев."Не исключено, что Олаф Шольц хотел упредить визит Мерца", — сказал он.Мерц — глава Христианско-демократического союза и главный конкурент Шольца в борьбе за пост канцлера. Он заявлял, что в случае победы выдвинет России "ультиматум" о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.Шольц по прибытии в Киев анонсировал дальнейшие поставки вооружений Украине на 650 миллионов евро.
https://1prime.ru/20241202/ukraina-853249913.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, германия, олаф шольц
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
12:21 02.12.2024
 
В Германии раскрыли, зачем на самом деле Шольц поехал в Киев

Журналист Голод: Шольц использует визит в Киев в предвыборной кампании

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Посредством своего рабочего визита на Украину канцлер Германии Олаф Шольц планирует улучшить свою предвыборную кампанию. Об этом рассказал журналист Василий Голод, его цитирует издание Tagesschau.
Журналист также сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский также пригласил лидера оппозиции Фридриха Мерца приехать в Киев.
"Не исключено, что Олаф Шольц хотел упредить визит Мерца", — сказал он.

Мерц — глава Христианско-демократического союза и главный конкурент Шольца в борьбе за пост канцлера. Он заявлял, что в случае победы выдвинет России "ультиматум" о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Шольц по прибытии в Киев анонсировал дальнейшие поставки вооружений Украине на 650 миллионов евро.
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
В Германии предупредили и критической ситуации для США на Украине
11:37
 
РОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯОлаф Шольц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала