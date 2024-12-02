В Германии раскрыли, зачем на самом деле Шольц поехал в Киев
Журналист Голод: Шольц использует визит в Киев в предвыборной кампании
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Посредством своего рабочего визита на Украину канцлер Германии Олаф Шольц планирует улучшить свою предвыборную кампанию. Об этом рассказал журналист Василий Голод, его цитирует издание Tagesschau.
Журналист также сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский также пригласил лидера оппозиции Фридриха Мерца приехать в Киев.
"Не исключено, что Олаф Шольц хотел упредить визит Мерца", — сказал он.
Мерц — глава Христианско-демократического союза и главный конкурент Шольца в борьбе за пост канцлера. Он заявлял, что в случае победы выдвинет России "ультиматум" о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Шольц по прибытии в Киев анонсировал дальнейшие поставки вооружений Украине на 650 миллионов евро.
Мерц — глава Христианско-демократического союза и главный конкурент Шольца в борьбе за пост канцлера. Он заявлял, что в случае победы выдвинет России "ультиматум" о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Шольц по прибытии в Киев анонсировал дальнейшие поставки вооружений Украине на 650 миллионов евро.