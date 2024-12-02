Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия обеспечит собственные интересы в ситуации на Украине, заявил Песков - 02.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241202/ukraina-853252452.html
Россия обеспечит собственные интересы в ситуации на Украине, заявил Песков
Россия обеспечит собственные интересы в ситуации на Украине, заявил Песков - 02.12.2024, ПРАЙМ
Россия обеспечит собственные интересы в ситуации на Украине, заявил Песков
Россия главным образом стремится достичь своих целей в ситуации на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T13:06+0300
2024-12-02T13:06+0300
политика
россия
украина
кремль
https://cdnn.1prime.ru/img/83075/76/830757641_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_57a1639d7603e8ceb7266df208632361.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия главным образом стремится достичь своих целей в ситуации на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Для нас главное - это добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию, ситуация на фронтах хорошо известна", - рассказал он в беседе с журналистами.Песков также отметил рост числа людей, которые не поддерживают идею бесконечной войны в Украине, а также изменение настроений в странах Европы.Ранее спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко выразила надежду на переговоры по Украине в 2025 году.
https://1prime.ru/20241202/usloviya-853251528.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83075/76/830757641_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_1ae345c2341840f99cc9b9852857ee1a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, кремль
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Кремль
13:06 02.12.2024
 
Россия обеспечит собственные интересы в ситуации на Украине, заявил Песков

Песков: Россия намерена обеспечить собственные интересы в ситуации на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк" Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия главным образом стремится достичь своих целей в ситуации на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Для нас главное - это добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию, ситуация на фронтах хорошо известна", - рассказал он в беседе с журналистами.
Песков также отметил рост числа людей, которые не поддерживают идею бесконечной войны в Украине, а также изменение настроений в странах Европы.
Ранее спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко выразила надежду на переговоры по Украине в 2025 году.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
В Британии назвали три условия для мира на Украине
12:28
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАКремль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала