https://1prime.ru/20241202/ukraina-853252452.html
Россия обеспечит собственные интересы в ситуации на Украине, заявил Песков
Россия обеспечит собственные интересы в ситуации на Украине, заявил Песков - 02.12.2024, ПРАЙМ
Россия обеспечит собственные интересы в ситуации на Украине, заявил Песков
Россия главным образом стремится достичь своих целей в ситуации на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T13:06+0300
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2024-12-02T13:06+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия главным образом стремится достичь своих целей в ситуации на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Для нас главное - это добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию, ситуация на фронтах хорошо известна", - рассказал он в беседе с журналистами.Песков также отметил рост числа людей, которые не поддерживают идею бесконечной войны в Украине, а также изменение настроений в странах Европы.Ранее спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко выразила надежду на переговоры по Украине в 2025 году.
https://1prime.ru/20241202/usloviya-853251528.html
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россия, украина, кремль
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Кремль
Россия обеспечит собственные интересы в ситуации на Украине, заявил Песков
Песков: Россия намерена обеспечить собственные интересы в ситуации на Украине
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия главным образом стремится достичь своих целей в ситуации на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Для нас главное - это добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию, ситуация на фронтах хорошо известна", - рассказал он в беседе с журналистами.
Песков также отметил рост числа людей, которые не поддерживают идею бесконечной войны в Украине, а также изменение настроений в странах Европы.
Ранее спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко выразила надежду на переговоры по Украине в 2025 году.
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