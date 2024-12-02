https://1prime.ru/20241202/ukraina-853252452.html

Россия обеспечит собственные интересы в ситуации на Украине, заявил Песков

Россия обеспечит собственные интересы в ситуации на Украине, заявил Песков - 02.12.2024, ПРАЙМ

Россия обеспечит собственные интересы в ситуации на Украине, заявил Песков

Россия главным образом стремится достичь своих целей в ситуации на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T13:06+0300

2024-12-02T13:06+0300

2024-12-02T13:06+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия главным образом стремится достичь своих целей в ситуации на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Для нас главное - это добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию, ситуация на фронтах хорошо известна", - рассказал он в беседе с журналистами.Песков также отметил рост числа людей, которые не поддерживают идею бесконечной войны в Украине, а также изменение настроений в странах Европы.Ранее спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко выразила надежду на переговоры по Украине в 2025 году.

https://1prime.ru/20241202/usloviya-853251528.html

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россия, украина, кремль