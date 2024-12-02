https://1prime.ru/20241202/ukraina-853254741.html

В Германии рассказали, из чего будет состоять "новый" пакет помощи Украине

В Германии рассказали, из чего будет состоять "новый" пакет помощи Украине - 02.12.2024, ПРАЙМ

В Германии рассказали, из чего будет состоять "новый" пакет помощи Украине

В правительстве Германии рассказали, из чего будет состоять очередной пакет помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро, который немецкий канцлер Олаф Шольц... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T14:49+0300

2024-12-02T14:49+0300

2024-12-02T14:49+0300

украина

германия

военная помощь украине

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БЕРЛИН, 2 дек - ПРАЙМ. В правительстве Германии рассказали, из чего будет состоять очередной пакет помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро, который немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал в ходе своего визита в Киев.Так, согласно информации ведомства, транш будет включать в себя танки Leopard 1, боевые БПЛА и ЗРК Iris-T.Ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц прибыл в Киев с рабочим визитом для проведения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. До этого, в пятницу 29 ноября Шольц и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали оенную и гуманитарную ситуацию на Украине. Канцлер заверил украинского лидера, что Германия будет продолжать оказывать Украине военную помощь.Как отметил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, вышеуказанный пакет является частью ранее анонсированного в октябре транша.В свою очередь, представитель Минобороны Германии Арне Коллатц подчеркнул, что транш состоит их двух систем ЗРК Iris-T спецификаций SLM и SLS, танков Leopard 1, разведывательных и боевых дронов, а также ряда материалов для ведения боевых действий в условиях зимы.В то же время Бюхнер и Коллатц подтвердили, что новый транш военной помощи профинансирован из выделенных на помощь Украины на текущий год средств размером в воаемь миллиардов евро, а также является частью пакета помощи, анонсированного Шольцем в октябре.

https://1prime.ru/20241202/sholts-853247916.html

украина

германия

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украина, германия, военная помощь украине