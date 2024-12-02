Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии рассказали, из чего будет состоять "новый" пакет помощи Украине - 02.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241202/ukraina-853254741.html
В Германии рассказали, из чего будет состоять "новый" пакет помощи Украине
В Германии рассказали, из чего будет состоять "новый" пакет помощи Украине - 02.12.2024, ПРАЙМ
В Германии рассказали, из чего будет состоять "новый" пакет помощи Украине
В правительстве Германии рассказали, из чего будет состоять очередной пакет помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро, который немецкий канцлер Олаф Шольц... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T14:49+0300
2024-12-02T14:49+0300
украина
германия
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0e9f665b3ce38de8bf2bb9cd6242c24f.jpg
БЕРЛИН, 2 дек - ПРАЙМ. В правительстве Германии рассказали, из чего будет состоять очередной пакет помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро, который немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал в ходе своего визита в Киев.Так, согласно информации ведомства, транш будет включать в себя танки Leopard 1, боевые БПЛА и ЗРК Iris-T.Ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц прибыл в Киев с рабочим визитом для проведения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. До этого, в пятницу 29 ноября Шольц и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали оенную и гуманитарную ситуацию на Украине. Канцлер заверил украинского лидера, что Германия будет продолжать оказывать Украине военную помощь.Как отметил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, вышеуказанный пакет является частью ранее анонсированного в октябре транша.В свою очередь, представитель Минобороны Германии Арне Коллатц подчеркнул, что транш состоит их двух систем ЗРК Iris-T спецификаций SLM и SLS, танков Leopard 1, разведывательных и боевых дронов, а также ряда материалов для ведения боевых действий в условиях зимы.В то же время Бюхнер и Коллатц подтвердили, что новый транш военной помощи профинансирован из выделенных на помощь Украины на текущий год средств размером в воаемь миллиардов евро, а также является частью пакета помощи, анонсированного Шольцем в октябре.
https://1prime.ru/20241202/sholts-853247916.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_94f3bc186c9ea048008519597e060073.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, германия, военная помощь украине
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, военная помощь Украине
14:49 02.12.2024
 
В Германии рассказали, из чего будет состоять "новый" пакет помощи Украине

Кабмин ФРГ: "новый" пакет помощи Киеву состоит из танков, БПЛА и ЗРК

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 2 дек - ПРАЙМ. В правительстве Германии рассказали, из чего будет состоять очередной пакет помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро, который немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал в ходе своего визита в Киев.
Так, согласно информации ведомства, транш будет включать в себя танки Leopard 1, боевые БПЛА и ЗРК Iris-T.
Ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц прибыл в Киев с рабочим визитом для проведения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. До этого, в пятницу 29 ноября Шольц и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали оенную и гуманитарную ситуацию на Украине. Канцлер заверил украинского лидера, что Германия будет продолжать оказывать Украине военную помощь.
78-я сессия Генассамблеи ООН
СМИ сообщило о прибытии Шольца в Киев для переговоров с Зеленским
10:13
Как отметил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, вышеуказанный пакет является частью ранее анонсированного в октябре транша.
В свою очередь, представитель Минобороны Германии Арне Коллатц подчеркнул, что транш состоит их двух систем ЗРК Iris-T спецификаций SLM и SLS, танков Leopard 1, разведывательных и боевых дронов, а также ряда материалов для ведения боевых действий в условиях зимы.
В то же время Бюхнер и Коллатц подтвердили, что новый транш военной помощи профинансирован из выделенных на помощь Украины на текущий год средств размером в воаемь миллиардов евро, а также является частью пакета помощи, анонсированного Шольцем в октябре.
 
УКРАИНАГЕРМАНИЯвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала