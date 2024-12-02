https://1prime.ru/20241202/ukraina-853256082.html
В ЕК не смогли прокомментировать заявления Каллас о "победе Украины"
В ЕК не смогли прокомментировать заявления Каллас о "победе Украины" - 02.12.2024, ПРАЙМ
В ЕК не смогли прокомментировать заявления Каллас о "победе Украины"
Еврокомиссия не смогла дать внятный комментарий заявлениями новой главы европейской дипломатии Каи Каллас, объявившей целью "победу Украины". | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T15:41+0300
2024-12-02T15:41+0300
2024-12-02T15:45+0300
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – ПРАЙМ. Еврокомиссия не смогла дать внятный комментарий заявлениями новой главы европейской дипломатии Каи Каллас, объявившей целью "победу Украины"."Мы с самого начала говорили, что поддерживаем Украину… Эти высказывания о поддержке или о победе не меняют нашего принципа - быть на стороне Украины", - попыталась выйти из ситуации новая глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пино.Ранее эстонка Кая Каллас, которая неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию, еще на этапе своего утверждения на новый пост говорила, что для ЕС приоритетами должны стать пятилетняя поддержка Украины, а также противостояние с Россией и Китаем.До этого в воскресенье 1 декабря Каллас заявила, что государства Евросоюза могут отправить своих военнослужащих на Украину для соблюдения возможного прекращения огня.
https://1prime.ru/20241112/kallas-852757282.html
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В ЕК не смогли прокомментировать заявления Каллас о "победе Украины"
В ЕК не смогли прокомментировать заявления Каи Каллас о "победе Украины"
БРЮССЕЛЬ, 2 дек – ПРАЙМ. Еврокомиссия не смогла дать внятный комментарий заявлениями новой главы европейской дипломатии Каи Каллас, объявившей целью "победу Украины".
"Мы с самого начала говорили, что поддерживаем Украину… Эти высказывания о поддержке или о победе не меняют нашего принципа - быть на стороне Украины", - попыталась выйти из ситуации новая глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пино.
Ранее эстонка Кая Каллас, которая неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию, еще на этапе своего утверждения на новый пост говорила, что для ЕС приоритетами должны стать пятилетняя поддержка Украины, а также противостояние с Россией и Китаем.
До этого в воскресенье 1 декабря Каллас заявила, что государства Евросоюза могут отправить своих военнослужащих на Украину для соблюдения возможного прекращения огня.
Каллас пообещала противостоять России на посту главы евродипломатии