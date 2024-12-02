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"Плохо кончится": на Западе возмутились решением Европы по Украине
"Плохо кончится": на Западе возмутились решением Европы по Украине - 02.12.2024, ПРАЙМ
"Плохо кончится": на Западе возмутились решением Европы по Украине
Европейский союз готов пожертвовать самим собой в пользу украинской диктатуры. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T17:27+0300
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2024-12-02T17:27+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Европейский союз готов пожертвовать самим собой в пользу украинской диктатуры. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Украина не является членом ЕС и не является членом НАТО, но клоунское шоу неизбранных только продолжается. И оно плохо кончится", — отметил он.По словам журналиста, руководящие должности в ЕС занимают "недоумки, одержимые войной", действия которых приведут к непоправимым последствиям.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия на Украину только усугубляют конфликт и вовлекают в него страны НАТО.
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ес, украина
"Плохо кончится": на Западе возмутились решением Европы по Украине
Журналист Боуз: ЕС готов разрушить Европу ради украинской диктатуры
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ.
Европейский союз готов пожертвовать самим собой в пользу украинской диктатуры. Таким мнением в социальной сети Х поделился
ирландский журналист Чей Боуз.
"Украина не является членом ЕС и не является членом НАТО, но клоунское шоу неизбранных только продолжается. И оно плохо кончится", — отметил он.
По словам журналиста, руководящие должности в ЕС занимают "недоумки, одержимые войной", действия которых приведут к непоправимым последствиям.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия на Украину только усугубляют конфликт и вовлекают в него страны НАТО.
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