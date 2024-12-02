https://1prime.ru/20241202/ukraina-853259331.html

"Плохо кончится": на Западе возмутились решением Европы по Украине

"Плохо кончится": на Западе возмутились решением Европы по Украине - 02.12.2024, ПРАЙМ

"Плохо кончится": на Западе возмутились решением Европы по Украине

Европейский союз готов пожертвовать самим собой в пользу украинской диктатуры. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T17:27+0300

2024-12-02T17:27+0300

2024-12-02T17:27+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Европейский союз готов пожертвовать самим собой в пользу украинской диктатуры. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Украина не является членом ЕС и не является членом НАТО, но клоунское шоу неизбранных только продолжается. И оно плохо кончится", — отметил он.По словам журналиста, руководящие должности в ЕС занимают "недоумки, одержимые войной", действия которых приведут к непоправимым последствиям.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия на Украину только усугубляют конфликт и вовлекают в него страны НАТО.

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