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В Британии назвали три условия для мира на Украине

В Британии назвали три условия для мира на Украине - 02.12.2024, ПРАЙМ

В Британии назвали три условия для мира на Украине

Вашингтон должен поддержать запрет на нанесение ударов по России ракетами дальнего радиуса действия, частичную отмену санкций и ратификацию будущего соглашения... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T12:28+0300

2024-12-02T12:28+0300

2024-12-02T12:28+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Вашингтон должен поддержать запрет на нанесение ударов по России ракетами дальнего радиуса действия, частичную отмену санкций и ратификацию будущего соглашения по Украине в ООН и БРИКС, чтобы достичь мирного урегулирования, передает британское издание UnHerd."Последние предложения президента Зеленского о прекращении боевых действий на Украине не могут служить основой для мирного урегулирования, но содержат в себе ряд обнадеживающих мыслей, указывающих дальнейший путь", - сказано в публикации.Согласно изданию необходимо временно приостановить некоторые западные санкции против России, такие как запрет на импорт газа и отключение от банковской системы Swift. Однако это должно быть сделано с оговоркой о возврате санкций в случае начала боевых действий вновь.Также рекомендуется официальное ратифицирование мирного соглашения ООН и странами БРИКС.Украине и России выгодно согласиться на урегулирование, так как текущая ситуация приводит к истощению украинских войск и исчерпанию запасов боеприпасов, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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