https://1prime.ru/20241202/vengriya-853253432.html

В Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба" на территории страны

В Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба" на территории страны - 02.12.2024, ПРАЙМ

В Венгрии опасаются теракта на нефтепроводе "Дружба" на территории страны

Спецслужбы Венгрии, получив сигнал от словацких коллег после ЧП на нефтепроводе "Дружба" в Польше, изучают возможность теракта на участке трубы на венгерской... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T13:42+0300

2024-12-02T13:42+0300

2024-12-02T13:42+0300

энергетика

венгрия

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Спецслужбы Венгрии, получив сигнал от словацких коллег после ЧП на нефтепроводе "Дружба" в Польше, изучают возможность теракта на участке трубы на венгерской территории, сообщила газета Magyar Nemzet со ссылкой на источники.Ранее министр иностранных дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что не только в Словакии, но и в Венгрии существует организованная группа, которая может осуществлять изучение местности в районе нефтепровода "Дружба" с целью возможного теракта, Словакия уже зафиксировала такую деятельность."К сожалению, к словацкому заявлению пришлось отнестись серьезно, и на основе имеющихся данных венгерские спецслужбы выясняют, против кого, когда и где Контртеррористический центр при содействии служб национальной безопасности может осуществить превентивные меры", - говорится в сообщении.По словам председателя комитета парламента Венгрии по нацбезопасности, "Дружба" является объектом особой важности, поэтому пользуется повышенной охраной.Ранее Государственная пожарная служба Польши сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва не было. Оператор отключил одну из насосных станций. Польский оператор нефтепровода затем сообщил, что продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.

https://1prime.ru/20241202/druzhba-853247200.html

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венгрия