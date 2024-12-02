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Россия войдет в четверку лидеров Европы по росту производства вина - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Россия войдет в четверку лидеров Европы по росту производства вина
Россия войдет в четверку лидеров Европы по росту производства вина - 02.12.2024, ПРАЙМ
Россия войдет в четверку лидеров Европы по росту производства вина
Россия в текущем году нарастит производство вина на 5% и станет таким образом одной из четырех европейских стран, которые смогут увеличить выпуск этой... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T20:05+0300
2024-12-02T20:06+0300
экономика
россия
вино
производство
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия в текущем году нарастит производство вина на 5% и станет таким образом одной из четырех европейских стран, которые смогут увеличить выпуск этой алкогольной продукции, следует из анализа РИА Новости данных, опубликованных Международной организацией виноградарства и виноделия. Так, Россия в 2024 году выпустит примерно 470 миллионов литров вина, что на 5% больше прошлогоднего объема. Это сделает страну одиннадцатой в мире по объему выпуска вина и одной из немногих в Европе и мире, где производство этой продукции вырастет по итогам года. Всего по итогам текущего года ожидается семь стран, где выпуск вина вырастет, при этом четыре из них расположены в Европе, по одной - в Азии, Океании и Южной Америке. Сильнее всего производство по итогам текущего года подскочит в Грузии - на 26%, до 240 миллионов литров. На четверть оно увеличится в Венгрии - до 300 миллионов литров и на 24% - в Аргентине, до 1,09 миллиарда литров. Испания нарастит выпуск вина на 18% - до 3,36 миллиарда литров. Италия, которая за год увеличит производство на 7% - до 4,1 миллиарда литров, станет крупнейшим в мире производителем этой алкогольной продукции, обогнав Францию. Та, в свою очередь, войдет в число стран с наиболее сильным спадом выпуска - сразу на 23%, до 3,69 миллиарда литров. Сильнее обвал будет только в Чехии - сразу на 40%, до 30 миллионов литров и в Бразилии - на 25%, до 270 миллионов литров. В пятерку по сокращению производства также войдут Новая Зеландия (-22%, 280 миллионов литров) и Швейцария (-20%, 80 миллионов литров). По данным Росалкогольтабакконтроля, в России за январь-октябрь было произведено 418 миллионов литров винодельческой продукции, что почти на 14% больше показателя годом ранее.
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россия, вино, производство
Экономика, РОССИЯ, вино, производство
20:05 02.12.2024 (обновлено: 20:06 02.12.2024)
 
Россия войдет в четверку лидеров Европы по росту производства вина

Россия станет одной из четырех стран Европы, где вырастет производство вина

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗавод шампанских вин в Абрау-Дюрсо
Завод шампанских вин в Абрау-Дюрсо - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия в текущем году нарастит производство вина на 5% и станет таким образом одной из четырех европейских стран, которые смогут увеличить выпуск этой алкогольной продукции, следует из анализа РИА Новости данных, опубликованных Международной организацией виноградарства и виноделия.
Так, Россия в 2024 году выпустит примерно 470 миллионов литров вина, что на 5% больше прошлогоднего объема. Это сделает страну одиннадцатой в мире по объему выпуска вина и одной из немногих в Европе и мире, где производство этой продукции вырастет по итогам года.
Всего по итогам текущего года ожидается семь стран, где выпуск вина вырастет, при этом четыре из них расположены в Европе, по одной - в Азии, Океании и Южной Америке.
Сильнее всего производство по итогам текущего года подскочит в Грузии - на 26%, до 240 миллионов литров. На четверть оно увеличится в Венгрии - до 300 миллионов литров и на 24% - в Аргентине, до 1,09 миллиарда литров. Испания нарастит выпуск вина на 18% - до 3,36 миллиарда литров. Италия, которая за год увеличит производство на 7% - до 4,1 миллиарда литров, станет крупнейшим в мире производителем этой алкогольной продукции, обогнав Францию. Та, в свою очередь, войдет в число стран с наиболее сильным спадом выпуска - сразу на 23%, до 3,69 миллиарда литров.
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Сильнее обвал будет только в Чехии - сразу на 40%, до 30 миллионов литров и в Бразилии - на 25%, до 270 миллионов литров. В пятерку по сокращению производства также войдут Новая Зеландия (-22%, 280 миллионов литров) и Швейцария (-20%, 80 миллионов литров).
По данным Росалкогольтабакконтроля, в России за январь-октябрь было произведено 418 миллионов литров винодельческой продукции, что почти на 14% больше показателя годом ранее.
 
ЭкономикаРОССИЯвинопроизводство
 
 
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