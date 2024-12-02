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Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил Костин - 02.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241202/vtb-853244986.html
Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил Костин
Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил Костин - 02.12.2024, ПРАЙМ
Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил Костин
Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), уверен глава ВТБ Андрей Костин. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T09:06+0300
2024-12-02T09:06+0300
экономика
россия
втб
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), уверен глава ВТБ Андрей Костин. "Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries. Я в этом уверен. Где угодно, но только не там", - заявил Костин в интервью агентству Рейтер. При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли доллар снова доминировать во внешней торговле России при оптимистичном сценарии со снятием санкций, он заявил, что РФ и страны Глобального Юга будут создавать продукты, которые исключили бы доминирование доллара. "Санкции создают определенную нервозность и у инвесторов, и у держателей средств, и у населения. Поэтому пройти такие этапы незаметно для экономики невозможно. Но три года страна живет, есть экономический рост, в целом здоровая экономика. Нас самих это удивляло. Первые прогнозы были пессимистичные. Доллар, например, многие думали, будет стоить 200 рублей. В 2022 году, если помните, доллар до 120 рублей доходил. Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться", - добавил Костин, характеризуя ситуацию в российской экономике.
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россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
09:06 02.12.2024
 
Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил Костин

Костин: Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), уверен глава ВТБ Андрей Костин.
"Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries. Я в этом уверен. Где угодно, но только не там", - заявил Костин в интервью агентству Рейтер.
При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли доллар снова доминировать во внешней торговле России при оптимистичном сценарии со снятием санкций, он заявил, что РФ и страны Глобального Юга будут создавать продукты, которые исключили бы доминирование доллара.
"Санкции создают определенную нервозность и у инвесторов, и у держателей средств, и у населения. Поэтому пройти такие этапы незаметно для экономики невозможно. Но три года страна живет, есть экономический рост, в целом здоровая экономика. Нас самих это удивляло. Первые прогнозы были пессимистичные. Доллар, например, многие думали, будет стоить 200 рублей. В 2022 году, если помните, доллар до 120 рублей доходил. Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться", - добавил Костин, характеризуя ситуацию в российской экономике.
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