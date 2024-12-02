https://1prime.ru/20241202/vtb-853244986.html

Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил Костин

Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил Костин - 02.12.2024, ПРАЙМ

Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил Костин

Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), уверен глава ВТБ Андрей Костин. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T09:06+0300

2024-12-02T09:06+0300

2024-12-02T09:06+0300

экономика

россия

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_f527fa85919990a53124c580c37d6cd6.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), уверен глава ВТБ Андрей Костин. "Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries. Я в этом уверен. Где угодно, но только не там", - заявил Костин в интервью агентству Рейтер. При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли доллар снова доминировать во внешней торговле России при оптимистичном сценарии со снятием санкций, он заявил, что РФ и страны Глобального Юга будут создавать продукты, которые исключили бы доминирование доллара. "Санкции создают определенную нервозность и у инвесторов, и у держателей средств, и у населения. Поэтому пройти такие этапы незаметно для экономики невозможно. Но три года страна живет, есть экономический рост, в целом здоровая экономика. Нас самих это удивляло. Первые прогнозы были пессимистичные. Доллар, например, многие думали, будет стоить 200 рублей. В 2022 году, если помните, доллар до 120 рублей доходил. Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться", - добавил Костин, характеризуя ситуацию в российской экономике.

https://1prime.ru/20241129/vtb-853196437.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб