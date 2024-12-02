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Костин объяснил решение ВТБ не выплачивать дивиденды по итогам года

Костин объяснил решение ВТБ не выплачивать дивиденды по итогам года - 02.12.2024, ПРАЙМ

Костин объяснил решение ВТБ не выплачивать дивиденды по итогам года

ВТБ хотел выплатить дивиденды по итогам 2024 года, но из-за антициклической надбавки, возможно, их не будет, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T09:08+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ВТБ хотел выплатить дивиденды по итогам 2024 года, но из-за антициклической надбавки, возможно, их не будет, заявил глава ВТБ Андрей Костин. В начале ноября ЦБ РФ из-за кредитного перегрева скорректировал график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала. С 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, с 1 июля - в размере 0,5% от таких активов. Как тогда пояснил регулятор, в условиях кредитного перегрева банкам необходимо ускорить накопление буфера капитала для покрытия системных рисков. "Мы получили решение правительства о том, что все наши дивиденды, причитающиеся государству, Минфин будет направлять на развитие судостроительной отрасли, в ОСК. Мы хотели по итогам 2024 года дивиденды заплатить, но из-за антициклической надбавки, может быть, их не будет. Поэтому Минфин их не закладывает", - сообщил Костин в интервью агентству Рейтер. В ноябре первый зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что решения Банка России по банковскому регулированию, в том числе по ускорению ввода антициклической надбавки к капиталу, являются дополнительным осложняющим фактором для выплаты дивидендов в 2025 году. Согласно стратегии ВТБ, первая возможность выплаты дивидендов предусмотрена в 2026 году за 2025 год - менее 50% от чистой прибыли, на уровне 80 миллиардов рублей. Однако Пьянов в интервью РИА Новости в июле заявил, что ВТБ считает возможной выплату дивидендов уже по итогам 2024 года. В октябре Костин сообщил, что вопрос выплаты дивидендов будет решаться уже в следующем году. Последний раз ВТБ платил дивиденды по итогам 2020 года.

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