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ВТБ спрогнозировал более 400 миллиардов рублей чистой прибыли в 2025 году

ВТБ спрогнозировал более 400 миллиардов рублей чистой прибыли в 2025 году - 02.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ спрогнозировал более 400 миллиардов рублей чистой прибыли в 2025 году

ВТБ в 2025 году планирует заработать более 400 миллиардов рублей чистой прибыли, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T09:13+0300

2024-12-02T09:13+0300

2024-12-02T09:13+0300

россия

втб

чистая прибыль

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ВТБ в 2025 году планирует заработать более 400 миллиардов рублей чистой прибыли, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "У нас был план: в этом году чистая прибыль в 435 миллиардов рублей, а в следующем – 520 миллиардов. Но в этом году мы заработаем 550, а в следующем около 400 с плюсом. Поэтому мы под триллион заработаем, только перевернем его по годам", - сказал Костин в интервью агентству Рейтер. Он отметил при этом, что ВТБ ожидает снижения прибыли за счет замедления прироста кредитного портфеля. "А дальше мы будем разговаривать с Центральным банком. Помимо ставки, есть вопрос антициклических надбавок к капиталу – это может даже больнее ударить по кредитованию, чем ставка. Мы просто физически не сможем больше выдавать кредиты. И доходы такими высокими уже не будут, конечно. У нас в 2022 году был убыток на 668 миллиардов рублей, в 2023 у нас была прибыль 432 миллиарда рублей. Если в 2025 году получится заработать больше 400, это будет хороший результат", - добавил глава ВТБ.

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россия, втб, чистая прибыль