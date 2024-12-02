Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ спрогнозировал более 400 миллиардов рублей чистой прибыли в 2025 году - 02.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241202/vtb-853245509.html
ВТБ спрогнозировал более 400 миллиардов рублей чистой прибыли в 2025 году
ВТБ спрогнозировал более 400 миллиардов рублей чистой прибыли в 2025 году - 02.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ спрогнозировал более 400 миллиардов рублей чистой прибыли в 2025 году
ВТБ в 2025 году планирует заработать более 400 миллиардов рублей чистой прибыли, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T09:13+0300
2024-12-02T09:13+0300
россия
втб
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ВТБ в 2025 году планирует заработать более 400 миллиардов рублей чистой прибыли, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "У нас был план: в этом году чистая прибыль в 435 миллиардов рублей, а в следующем – 520 миллиардов. Но в этом году мы заработаем 550, а в следующем около 400 с плюсом. Поэтому мы под триллион заработаем, только перевернем его по годам", - сказал Костин в интервью агентству Рейтер. Он отметил при этом, что ВТБ ожидает снижения прибыли за счет замедления прироста кредитного портфеля. "А дальше мы будем разговаривать с Центральным банком. Помимо ставки, есть вопрос антициклических надбавок к капиталу – это может даже больнее ударить по кредитованию, чем ставка. Мы просто физически не сможем больше выдавать кредиты. И доходы такими высокими уже не будут, конечно. У нас в 2022 году был убыток на 668 миллиардов рублей, в 2023 у нас была прибыль 432 миллиарда рублей. Если в 2025 году получится заработать больше 400, это будет хороший результат", - добавил глава ВТБ.
https://1prime.ru/20241129/bashneft-853217674.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб, чистая прибыль
РОССИЯ, ВТБ, чистая прибыль
09:13 02.12.2024
 
ВТБ спрогнозировал более 400 миллиардов рублей чистой прибыли в 2025 году

Костин: ВТБ в 2025 г планирует заработать более 400 млрд рублей чистой прибыли

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ВТБ в 2025 году планирует заработать более 400 миллиардов рублей чистой прибыли, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"У нас был план: в этом году чистая прибыль в 435 миллиардов рублей, а в следующем – 520 миллиардов. Но в этом году мы заработаем 550, а в следующем около 400 с плюсом. Поэтому мы под триллион заработаем, только перевернем его по годам", - сказал Костин в интервью агентству Рейтер.
Он отметил при этом, что ВТБ ожидает снижения прибыли за счет замедления прироста кредитного портфеля.
"А дальше мы будем разговаривать с Центральным банком. Помимо ставки, есть вопрос антициклических надбавок к капиталу – это может даже больнее ударить по кредитованию, чем ставка. Мы просто физически не сможем больше выдавать кредиты. И доходы такими высокими уже не будут, конечно. У нас в 2022 году был убыток на 668 миллиардов рублей, в 2023 у нас была прибыль 432 миллиарда рублей. Если в 2025 году получится заработать больше 400, это будет хороший результат", - добавил глава ВТБ.
%Офис нефтяной компании Башнефть в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Чистая прибыль "Башнефти" за девять месяцев снизилась на 49,8 процента
29 ноября, 22:13
 
РОССИЯВТБчистая прибыль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала