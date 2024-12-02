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Цены на "вторичку" упали в половине регионов страны, сообщили в Сбербанке

Цены на "вторичку" упали в половине регионов страны, сообщили в Сбербанке - 02.12.2024, ПРАЙМ

Цены на "вторичку" упали в половине регионов страны, сообщили в Сбербанке

В половине российских регионов цены на недвижимость на вторичном рынке с июня по октябрь 2024 года упали на 51%, заявил директор центра финансовой аналитики... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T19:10+0300

2024-12-02T19:10+0300

2024-12-02T19:10+0300

экономика

вторичный рынок жилья

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. В половине российских регионов цены на недвижимость на вторичном рынке с июня по октябрь 2024 года упали на 51%, заявил директор центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников на конференции Domclick Digital Forum.По его данным, за четыре месяца больше всего стоимость вторичного жилья снизилась в Чечне - на 27,1%. Далее идут Ингушетия (-11,7%), Карачаево-Черкессия (-5,4%), Хакасия (-5%), Ненецкий автономный округ (-4,9%), Камчатский край (-4,6%), Калининградская область (-3,9%), Еврейская автономная область (-3,7%) и Костромская (-3,6%).При этом, согласно данным за восемь месяцев - с февраля по октябрь 2024 года - цены на вторичном рынке упали на 33%. На первом месте так же Чечня, где стоимость снизилась на 26,4%. В топ-3 еще попали Ханты-Мансийский автономный округ (-6,4%) и Карачаево-Черкессия (-4,6%).

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вторичный рынок жилья