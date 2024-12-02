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X5 Group закрыла онлайн-магазин, доставлявший товары из-за рубежа - 02.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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X5 Group закрыла онлайн-магазин, доставлявший товары из-за рубежа
X5 Group закрыла онлайн-магазин, доставлявший товары из-за рубежа - 02.12.2024, ПРАЙМ
X5 Group закрыла онлайн-магазин, доставлявший товары из-за рубежа
X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", закрыла интернет-магазин 5Post.Market, который ввозил в РФ товары из-за рубежа, в том числе... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T22:59+0300
2024-12-02T23:00+0300
экономика
х5 retail group
интернет-магазин
закрытие
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", закрыла интернет-магазин 5Post.Market, который ввозил в РФ товары из-за рубежа, в том числе от известных иностранных брендов, рассказали РИА Новости в компании. "Х5 пилотирует несколько сотен проектов, это стандартная практика компании. Далеко не все из них реализуются. В данном случае речь идет лишь об одном из пилотов, который на данный момент завершен", - рассказали РИА Новости в компании, комментируя закрытие 5Post.Market. Компания запустила интернет-магазин в пилотном режиме в марте текущего года. Так, на 5Post.Market была представлена женская, мужская и детская одежда, обувь и аксессуары, а также игрушки, зоотовары, витамины и БАДы, бытовая техника, строительные материалы, товары для дома, продукты и многое другое. При этом среди брендов были, например, турецкие, немецкие, американские - в том числе Nike, Bosch, Philips, Mattel, Disney, Calvin Klein, Zara и так далее. До этого, в мае 2022 года, логистическая компания CDEK запустила свою платформу CDEK.Shopping, которая позволяет заказывать товары из-за рубежа, в том числе тех брендов, что не представлены в России.
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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internet-group@rian.ru
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х5 retail group, интернет-магазин, закрытие
Экономика, Х5 Retail Group, интернет-магазин, закрытие
22:59 02.12.2024 (обновлено: 23:00 02.12.2024)
 
X5 Group закрыла онлайн-магазин, доставлявший товары из-за рубежа

X5 Group закрыла интернет-магазин 5Post.Market, доставлявший товары из-за рубежа

" X5 Retail Group
 X5 Retail Group
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", закрыла интернет-магазин 5Post.Market, который ввозил в РФ товары из-за рубежа, в том числе от известных иностранных брендов, рассказали РИА Новости в компании.
"Х5 пилотирует несколько сотен проектов, это стандартная практика компании. Далеко не все из них реализуются. В данном случае речь идет лишь об одном из пилотов, который на данный момент завершен", - рассказали РИА Новости в компании, комментируя закрытие 5Post.Market.
Компания запустила интернет-магазин в пилотном режиме в марте текущего года. Так, на 5Post.Market была представлена женская, мужская и детская одежда, обувь и аксессуары, а также игрушки, зоотовары, витамины и БАДы, бытовая техника, строительные материалы, товары для дома, продукты и многое другое. При этом среди брендов были, например, турецкие, немецкие, американские - в том числе Nike, Bosch, Philips, Mattel, Disney, Calvin Klein, Zara и так далее.
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21 ноября, 15:41
До этого, в мае 2022 года, логистическая компания CDEK запустила свою платформу CDEK.Shopping, которая позволяет заказывать товары из-за рубежа, в том числе тех брендов, что не представлены в России.
 
ЭкономикаХ5 Retail Groupинтернет-магазинзакрытие
 
 
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