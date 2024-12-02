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Юань открыл торги 2 декабря ростом
Юань открыл торги 2 декабря ростом - 02.12.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 2 декабря ростом
Курс китайской валюты в начале первых торгов зимы растет до 14,53 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T10:05+0300
2024-12-02T10:05+0300
2024-12-02T10:05+0300
экономика
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале первых торгов зимы растет до 14,53 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск рос на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 14,53 рубля.
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мосбиржа, юань
Экономика, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги 2 декабря ростом
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 14,53 руб
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале первых торгов зимы растет до 14,53 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск рос на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 14,53 рубля.