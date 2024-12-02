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Курс юаня к рублю на Московской бирже усилил темпы роста

Курс юаня к рублю на Московской бирже усилил темпы роста - 02.12.2024, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже усилил темпы роста

Курс юаня к рублю на Московской бирже демонстрирует значительно более уверенный рост, чем на самом старте первых зимних торгов, следует из данных торговой... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T12:12+0300

2024-12-02T12:12+0300

2024-12-02T12:12+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже демонстрирует значительно более уверенный рост, чем на самом старте первых зимних торгов, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск рос на 19 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 14,69 рубля. На самом открытии юань укреплялся лишь на 2 копейки. Объем продаж юаней Банком России с расчетами 29 ноября составил 8,3 миллиарда рублей, сообщил регулятор ранее в понедельник. До этого в ноябре он как правило продавал примерно вдвое меньше. И подобное увеличение объясняется тем, что ЦБ РФ ранее принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года "в целях снижения волатильности финансовых рынков". А Минфин РФ анонсировал, что с 7 ноября по 5 декабря направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 87,5 миллиарда рублей, по 4,2 миллиарда рублей в день. Увеличение в два раза реализации Банком России юаней оказывает поддержку рублю - сокращение дефицита валюты в более сложных, после последних санкций США по отношению к российским банкам, условиях для проведения платежей и для импортеров будет способствовать нормализации ситуации на валютном рынке, оценивает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "В краткосрочной перспективе риски повторного роста курса к 14,8 рубля к юаню все же остаются", - тем не менее считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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россия, мосбиржа, юань