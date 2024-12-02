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Курс юаня к рублю на Московской бирже усилил темпы роста - 02.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241202/yuan-853251096.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже усилил темпы роста
Курс юаня к рублю на Московской бирже усилил темпы роста - 02.12.2024, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже усилил темпы роста
Курс юаня к рублю на Московской бирже демонстрирует значительно более уверенный рост, чем на самом старте первых зимних торгов, следует из данных торговой... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T12:12+0300
2024-12-02T12:12+0300
экономика
россия
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже демонстрирует значительно более уверенный рост, чем на самом старте первых зимних торгов, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск рос на 19 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 14,69 рубля. На самом открытии юань укреплялся лишь на 2 копейки. Объем продаж юаней Банком России с расчетами 29 ноября составил 8,3 миллиарда рублей, сообщил регулятор ранее в понедельник. До этого в ноябре он как правило продавал примерно вдвое меньше. И подобное увеличение объясняется тем, что ЦБ РФ ранее принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года "в целях снижения волатильности финансовых рынков". А Минфин РФ анонсировал, что с 7 ноября по 5 декабря направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 87,5 миллиарда рублей, по 4,2 миллиарда рублей в день. Увеличение в два раза реализации Банком России юаней оказывает поддержку рублю - сокращение дефицита валюты в более сложных, после последних санкций США по отношению к российским банкам, условиях для проведения платежей и для импортеров будет способствовать нормализации ситуации на валютном рынке, оценивает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "В краткосрочной перспективе риски повторного роста курса к 14,8 рубля к юаню все же остаются", - тем не менее считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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россия, мосбиржа, юань
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, юань
12:12 02.12.2024
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже усилил темпы роста

Курс юаня к рублю на Мосбирже демонстрирует значительно более уверенный рост

© РИА Новости . Александр Юрьев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Александр Юрьев
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже демонстрирует значительно более уверенный рост, чем на самом старте первых зимних торгов, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.52 мск рос на 19 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 14,69 рубля.
На самом открытии юань укреплялся лишь на 2 копейки.
Объем продаж юаней Банком России с расчетами 29 ноября составил 8,3 миллиарда рублей, сообщил регулятор ранее в понедельник. До этого в ноябре он как правило продавал примерно вдвое меньше. И подобное увеличение объясняется тем, что ЦБ РФ ранее принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года "в целях снижения волатильности финансовых рынков". А Минфин РФ анонсировал, что с 7 ноября по 5 декабря направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 87,5 миллиарда рублей, по 4,2 миллиарда рублей в день.
Увеличение в два раза реализации Банком России юаней оказывает поддержку рублю - сокращение дефицита валюты в более сложных, после последних санкций США по отношению к российским банкам, условиях для проведения платежей и для импортеров будет способствовать нормализации ситуации на валютном рынке, оценивает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"В краткосрочной перспективе риски повторного роста курса к 14,8 рубля к юаню все же остаются", - тем не менее считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
 
ЭкономикаРОССИЯМосбиржаюань
 
 
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