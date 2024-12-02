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Франция раздувает украинский конфликт, заявила Захарова - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Франция раздувает украинский конфликт, заявила Захарова
Франция раздувает украинский конфликт, заявила Захарова - 02.12.2024, ПРАЙМ
Франция раздувает украинский конфликт, заявила Захарова
Французские власти повышают ставки в противостоянии с Россией, игнорируя свои национальные интересы и не обдумывая последствия, заявила официальный... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T12:04+0300
2024-12-02T12:04+0300
политика
россия
мид
франция
украина
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Французские власти повышают ставки в противостоянии с Россией, игнорируя свои национальные интересы и не обдумывая последствия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Словно пребывая в историческом беспамятстве, вопреки собственным национальным интересам, они повышают ставки в противостоянии с нашей страной. Они раздувают пламя украинского кризиса, совершенно не задумываясь над последствиями своих безответственных действий", - сказано в сообщении дипломата.Официальный представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что Франция стала одной из стран-победительниц Второй мировой войны благодаря позиции Советского Союза и напомнила о годовщине визита в Москву главы Временного правительства Франции Шарля де Голля в 1944 году.Визит закончился подписанием Договора о союзе и взаимной помощи, который стал основой для всестороннего послевоенного сотрудничества между СССР и Францией.
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россия, мид, франция, украина
Политика, РОССИЯ, МИД, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
12:04 02.12.2024
 
Франция раздувает украинский конфликт, заявила Захарова

Захарова: Франция раздувает украинский конфликт, не думая о последствиях

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезентация учебников, изданных к 90-летию Дипакадемии МИД России
Презентация учебников, изданных к 90-летию Дипакадемии МИД России - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Французские власти повышают ставки в противостоянии с Россией, игнорируя свои национальные интересы и не обдумывая последствия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Словно пребывая в историческом беспамятстве, вопреки собственным национальным интересам, они повышают ставки в противостоянии с нашей страной. Они раздувают пламя украинского кризиса, совершенно не задумываясь над последствиями своих безответственных действий", - сказано в сообщении дипломата.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что Франция стала одной из стран-победительниц Второй мировой войны благодаря позиции Советского Союза и напомнила о годовщине визита в Москву главы Временного правительства Франции Шарля де Голля в 1944 году.
Визит закончился подписанием Договора о союзе и взаимной помощи, который стал основой для всестороннего послевоенного сотрудничества между СССР и Францией.
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