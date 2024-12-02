https://1prime.ru/20241202/zakharova-853250960.html

Франция раздувает украинский конфликт, заявила Захарова

Франция раздувает украинский конфликт, заявила Захарова - 02.12.2024, ПРАЙМ

Франция раздувает украинский конфликт, заявила Захарова

Французские власти повышают ставки в противостоянии с Россией, игнорируя свои национальные интересы и не обдумывая последствия, заявила официальный... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T12:04+0300

2024-12-02T12:04+0300

2024-12-02T12:04+0300

политика

россия

мид

франция

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853250809_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_f98330e4dfc5df3456c0b1ed58795fd6.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Французские власти повышают ставки в противостоянии с Россией, игнорируя свои национальные интересы и не обдумывая последствия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Словно пребывая в историческом беспамятстве, вопреки собственным национальным интересам, они повышают ставки в противостоянии с нашей страной. Они раздувают пламя украинского кризиса, совершенно не задумываясь над последствиями своих безответственных действий", - сказано в сообщении дипломата.Официальный представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что Франция стала одной из стран-победительниц Второй мировой войны благодаря позиции Советского Союза и напомнила о годовщине визита в Москву главы Временного правительства Франции Шарля де Голля в 1944 году.Визит закончился подписанием Договора о союзе и взаимной помощи, который стал основой для всестороннего послевоенного сотрудничества между СССР и Францией.

https://1prime.ru/20241128/ukraina-853155577.html

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мид, франция, украина