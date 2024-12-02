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Матвиенко рассказала, как Запад развязал конфликты по периметру России - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко рассказала, как Запад развязал конфликты по периметру России
Матвиенко рассказала, как Запад развязал конфликты по периметру России - 02.12.2024, ПРАЙМ
Матвиенко рассказала, как Запад развязал конфликты по периметру России
Западные государства после 1991 развернули работу не только на Украине, но и по всему периметру России для того, чтобы нанести ей стратегическое поражение. Об... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T08:42+0300
2024-12-02T08:42+0300
россия
украина
валентина матвиенко
запад
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Западные государства после 1991 развернули работу не только на Украине, но и по всему периметру России для того, чтобы нанести ей стратегическое поражение. Об этом рассказал спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит издание "Аргументы и факты".Политик уточнила, что речь идет о конфликтах в Средней Азии, на Кавказе и в Приднестровье."Не совсем правильно думать, что после 1991 года выбор пал именно на Украину. Запад, получив такой исторический шанс, развернул свою деятельность на самом деле по всему периметру. И последовали кровавые события и в Средней Азии, и на Кавказе, и в Приднестровье. Они подожгли сразу и везде. Конечно, запустили работу и на Украине", - сказала политик. Более того, Матвиенко сообщила, что по мере того, как Россия справлялась с вызовами, устанавливала мир в регионах, выстраивала нормальные отношения с соседями, усиливала интеграционные процессы на пространстве СНГ, "Запад начал фокусировать свои усилия и подрывную работу на наших западных границах". Говоря о мирных переговорах по украинскому вопросу, спикер Совфеда выразила уверенность в том, что завершающая свой рабочий срок администрация американского президента Джо Байдена предпримет любые попытки, что сорвать переговоры. Однако, по ее словам, до этого вряд ли дойдет.
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россия, украина, валентина матвиенко, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, Валентина Матвиенко, ЗАПАД
08:42 02.12.2024
 
Матвиенко рассказала, как Запад развязал конфликты по периметру России

Матвиенко: после 1991 года Запад развязал конфликты по периметру России

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Западные государства после 1991 развернули работу не только на Украине, но и по всему периметру России для того, чтобы нанести ей стратегическое поражение. Об этом рассказал спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит издание "Аргументы и факты".
Политик уточнила, что речь идет о конфликтах в Средней Азии, на Кавказе и в Приднестровье.
"Не совсем правильно думать, что после 1991 года выбор пал именно на Украину. Запад, получив такой исторический шанс, развернул свою деятельность на самом деле по всему периметру. И последовали кровавые события и в Средней Азии, и на Кавказе, и в Приднестровье. Они подожгли сразу и везде. Конечно, запустили работу и на Украине", - сказала политик.
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Более того, Матвиенко сообщила, что по мере того, как Россия справлялась с вызовами, устанавливала мир в регионах, выстраивала нормальные отношения с соседями, усиливала интеграционные процессы на пространстве СНГ, "Запад начал фокусировать свои усилия и подрывную работу на наших западных границах".
Говоря о мирных переговорах по украинскому вопросу, спикер Совфеда выразила уверенность в том, что завершающая свой рабочий срок администрация американского президента Джо Байдена предпримет любые попытки, что сорвать переговоры. Однако, по ее словам, до этого вряд ли дойдет.
 
РОССИЯУКРАИНАВалентина МатвиенкоЗАПАД
 
 
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