https://1prime.ru/20241202/zapad-853244234.html

Матвиенко рассказала, как Запад развязал конфликты по периметру России

Матвиенко рассказала, как Запад развязал конфликты по периметру России - 02.12.2024, ПРАЙМ

Матвиенко рассказала, как Запад развязал конфликты по периметру России

Западные государства после 1991 развернули работу не только на Украине, но и по всему периметру России для того, чтобы нанести ей стратегическое поражение. Об... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T08:42+0300

2024-12-02T08:42+0300

2024-12-02T08:42+0300

россия

украина

валентина матвиенко

запад

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Западные государства после 1991 развернули работу не только на Украине, но и по всему периметру России для того, чтобы нанести ей стратегическое поражение. Об этом рассказал спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит издание "Аргументы и факты".Политик уточнила, что речь идет о конфликтах в Средней Азии, на Кавказе и в Приднестровье."Не совсем правильно думать, что после 1991 года выбор пал именно на Украину. Запад, получив такой исторический шанс, развернул свою деятельность на самом деле по всему периметру. И последовали кровавые события и в Средней Азии, и на Кавказе, и в Приднестровье. Они подожгли сразу и везде. Конечно, запустили работу и на Украине", - сказала политик. Более того, Матвиенко сообщила, что по мере того, как Россия справлялась с вызовами, устанавливала мир в регионах, выстраивала нормальные отношения с соседями, усиливала интеграционные процессы на пространстве СНГ, "Запад начал фокусировать свои усилия и подрывную работу на наших западных границах". Говоря о мирных переговорах по украинскому вопросу, спикер Совфеда выразила уверенность в том, что завершающая свой рабочий срок администрация американского президента Джо Байдена предпримет любые попытки, что сорвать переговоры. Однако, по ее словам, до этого вряд ли дойдет.

https://1prime.ru/20241201/ukraina-853237812.html

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россия, украина, валентина матвиенко, запад