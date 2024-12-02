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Медведчук назвал Зеленского "политическим банкротом" - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Медведчук назвал Зеленского "политическим банкротом"
Медведчук назвал Зеленского "политическим банкротом" - 02.12.2024, ПРАЙМ
Медведчук назвал Зеленского "политическим банкротом"
У украинского лидера Владимира Зеленского никогда не было аргументов для ведения переговоров, так как он не обладает стратегическим мышлением. Такое мнение... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T11:23+0300
2024-12-02T11:23+0300
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. У украинского лидера Владимира Зеленского никогда не было аргументов для ведения переговоров, так как он не обладает стратегическим мышлением. Такое мнение высказал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Он добавил, что из-за этого Зеленский превратился в в политического банкрота, в чем сильно заинтересован Вашингтон. Политик подкрепил свои слова фактом, что за все свое президентство Зеленскому так и не удалось ни с кем договориться.Медведчук уточнил, что, хотя киевский режим получил и продолжает получать огромные пакеты помощи, сам Зеленский получил вовсе не то, что просил, и в этой связи он оправдывает сложное положение ВСУ дефицитом западной помощи.В то же время председатель совета рассказал, что скорее не Зеленский использовал западную помощь, а наоборот. По его словам, большая часть помощи так и оставалась в США, а на Украину отправлялся списанный военный антиквариат, подлежащий утилизации. "Это не он договаривался с коллективным Западом, а ему указывали, какое оружие он должен громогласно требовать, чтобы западные налогоплательщики его оплатили. И в этой схеме Зеленский выступал марионеткой, а не стороной переговоров", - добавляет политик.Таким образом, как подчеркнул Медведчук, что пришло время договариваться, но ни Зеленский, ни его окружение этого делать не умеют, так как привыкли читать методички, которые им пишут за океаном.
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
11:23 02.12.2024
 
Медведчук назвал Зеленского "политическим банкротом"

Медведчук заявил, что Зеленский никогда не имел аргументов для переговоров

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
#Лидер общественного движения Украинский выбор Виктор Медведчук - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. У украинского лидера Владимира Зеленского никогда не было аргументов для ведения переговоров, так как он не обладает стратегическим мышлением. Такое мнение высказал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Он добавил, что из-за этого Зеленский превратился в в политического банкрота, в чем сильно заинтересован Вашингтон. Политик подкрепил свои слова фактом, что за все свое президентство Зеленскому так и не удалось ни с кем договориться.
Медведчук уточнил, что, хотя киевский режим получил и продолжает получать огромные пакеты помощи, сам Зеленский получил вовсе не то, что просил, и в этой связи он оправдывает сложное положение ВСУ дефицитом западной помощи.
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В то же время председатель совета рассказал, что скорее не Зеленский использовал западную помощь, а наоборот. По его словам, большая часть помощи так и оставалась в США, а на Украину отправлялся списанный военный антиквариат, подлежащий утилизации.
"Это не он договаривался с коллективным Западом, а ему указывали, какое оружие он должен громогласно требовать, чтобы западные налогоплательщики его оплатили. И в этой схеме Зеленский выступал марионеткой, а не стороной переговоров", - добавляет политик.
Таким образом, как подчеркнул Медведчук, что пришло время договариваться, но ни Зеленский, ни его окружение этого делать не умеют, так как привыкли читать методички, которые им пишут за океаном.
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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