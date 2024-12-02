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"Киев прогибается". Зеленский допустил потерю территорий в пользу Москвы - 02.12.2024, ПРАЙМ
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"Киев прогибается". Зеленский допустил потерю территорий в пользу Москвы
"Киев прогибается". Зеленский допустил потерю территорий в пользу Москвы - 02.12.2024, ПРАЙМ
"Киев прогибается". Зеленский допустил потерю территорий в пользу Москвы
Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил потерю территорий в пользу России, если страну примут в НАТО с землями, находящимися под контролем Киева,... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T11:16+0300
2024-12-02T11:16+0300
политика
украина
россия
территории
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил потерю территорий в пользу России, если страну примут в НАТО с землями, находящимися под контролем Киева, передает издание Haqqin.Согласно изданию, срочный прием Украины в НАТО выглядит не реалистичным, так как Москва категорически против вступления Украины в альянс и требует полного признания утраченных территорий. Ко всему прочему, возможность полноправного членства в альянсе также может быть заменена гарантиями безопасности от некоторых стран-членов НАТО.Также отмечается, что Зеленский, возможно, приспосабливается под новоизбранного президента США Дональда Трампа и показывает свою гибкость. Сегодня российская армия почти полностью контролирует Луганскую область, более 80% Донецкой области и около 70% Запорожской и Херсонской областей. Позиции сторон пока еще выглядят непримиримыми."Владимир Путин может посчитать (тем более на фоне тактических успехов на поле боя), что он на верном пути и можно достигнуть военной победы на Украине, поскольку "Киев уже прогибается", - заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241201/nato-853238760.html
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украина, россия, территории
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Территории
11:16 02.12.2024
 
"Киев прогибается". Зеленский допустил потерю территорий в пользу Москвы

Haqqin: Зеленский допустил потерю территорий в пользу России

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил потерю территорий в пользу России, если страну примут в НАТО с землями, находящимися под контролем Киева, передает издание Haqqin.
Согласно изданию, срочный прием Украины в НАТО выглядит не реалистичным, так как Москва категорически против вступления Украины в альянс и требует полного признания утраченных территорий. Ко всему прочему, возможность полноправного членства в альянсе также может быть заменена гарантиями безопасности от некоторых стран-членов НАТО.
Также отмечается, что Зеленский, возможно, приспосабливается под новоизбранного президента США Дональда Трампа и показывает свою гибкость. Сегодня российская армия почти полностью контролирует Луганскую область, более 80% Донецкой области и около 70% Запорожской и Херсонской областей. Позиции сторон пока еще выглядят непримиримыми.
"Владимир Путин может посчитать (тем более на фоне тактических успехов на поле боя), что он на верном пути и можно достигнуть военной победы на Украине, поскольку "Киев уже прогибается", - заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО
Вчера, 18:45
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯТерритории
 
 
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