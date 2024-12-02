https://1prime.ru/20241202/zelenskiy-853249250.html
"Киев прогибается". Зеленский допустил потерю территорий в пользу Москвы
"Киев прогибается". Зеленский допустил потерю территорий в пользу Москвы - 02.12.2024, ПРАЙМ
"Киев прогибается". Зеленский допустил потерю территорий в пользу Москвы
Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил потерю территорий в пользу России, если страну примут в НАТО с землями, находящимися под контролем Киева,... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T11:16+0300
2024-12-02T11:16+0300
2024-12-02T11:16+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил потерю территорий в пользу России, если страну примут в НАТО с землями, находящимися под контролем Киева, передает издание Haqqin.Согласно изданию, срочный прием Украины в НАТО выглядит не реалистичным, так как Москва категорически против вступления Украины в альянс и требует полного признания утраченных территорий. Ко всему прочему, возможность полноправного членства в альянсе также может быть заменена гарантиями безопасности от некоторых стран-членов НАТО.Также отмечается, что Зеленский, возможно, приспосабливается под новоизбранного президента США Дональда Трампа и показывает свою гибкость. Сегодня российская армия почти полностью контролирует Луганскую область, более 80% Донецкой области и около 70% Запорожской и Херсонской областей. Позиции сторон пока еще выглядят непримиримыми."Владимир Путин может посчитать (тем более на фоне тактических успехов на поле боя), что он на верном пути и можно достигнуть военной победы на Украине, поскольку "Киев уже прогибается", - заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Территории
"Киев прогибается". Зеленский допустил потерю территорий в пользу Москвы
Haqqin: Зеленский допустил потерю территорий в пользу России
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил потерю территорий в пользу России, если страну примут в НАТО с землями, находящимися под контролем Киева, передает
издание Haqqin.
Согласно изданию, срочный прием Украины в НАТО выглядит не реалистичным, так как Москва категорически против вступления Украины в альянс и требует полного признания утраченных территорий. Ко всему прочему, возможность полноправного членства в альянсе также может быть заменена гарантиями безопасности от некоторых стран-членов НАТО.
Также отмечается, что Зеленский, возможно, приспосабливается под новоизбранного президента США Дональда Трампа и показывает свою гибкость. Сегодня российская армия почти полностью контролирует Луганскую область, более 80% Донецкой области и около 70% Запорожской и Херсонской областей. Позиции сторон пока еще выглядят непримиримыми.
"Владимир Путин может посчитать (тем более на фоне тактических успехов на поле боя), что он на верном пути и можно достигнуть военной победы на Украине, поскольку "Киев уже прогибается", - заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО