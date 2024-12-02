https://1prime.ru/20241202/zoloto-853261686.html
Золото снова падает в цене
Золото снова падает в цене - 02.12.2024, ПРАЙМ
Золото снова падает в цене
Стоимость золота снижается в понедельник вечером на фоне ожиданий более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T19:30+0300
2024-12-02T19:30+0300
2024-12-02T19:31+0300
экономика
золото
цена
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером на фоне ожиданий более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 18,66 доллара, или на 0,69%, до 2 662,34 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,4%, до 30,817 доллара за унцию. По словам аналитиков, на рынках появились ожидания, что ФРС на протяжении более продолжительного времени будет поддерживать учетную ставку на более высоком уровне. Это служит фактором роста стоимости доллара и доходности гособлигаций, что, в свою очередь, оказывает давление на котировки золота. "Трейдеры все больше сосредоточены на вероятности того, что Федеральная резервная система будет поддерживать более высокий уровень ставки в течение длительного времени, что оказывает поддержку доллару и доходности гособлигаций, одновременно снижая привлекательность не приносящего доход драгоценного металла", - цитирует портал MarketWatch аналитика ActivTrades Рикардо Евангелисту (Ricardo Evangelista). На этой неделе в пятницу будут опубликованы данные о занятости в США, которые могут повлиять на ожидания по денежно-кредитной политике ФРС. Ожидается, что безработица в ноябре в стране выросла до 4,2% с уровня октября в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 195 тысяч.
https://1prime.ru/20241129/zoloto-853212281.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4f396c7fbb485db0d8dc13bc4e572f12.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, цена
Золото снова падает в цене
Золото дешевеет на ожиданиях более "ястребиной" политики ФРС США
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером на фоне ожиданий более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 19.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 18,66 доллара, или на 0,69%, до 2 662,34 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,4%, до 30,817 доллара за унцию.
По словам аналитиков, на рынках появились ожидания, что ФРС на протяжении более продолжительного времени будет поддерживать учетную ставку на более высоком уровне. Это служит фактором роста стоимости доллара и доходности гособлигаций, что, в свою очередь, оказывает давление на котировки золота.
"Трейдеры все больше сосредоточены на вероятности того, что Федеральная резервная система будет поддерживать более высокий уровень ставки в течение длительного времени, что оказывает поддержку доллару и доходности гособлигаций, одновременно снижая привлекательность не приносящего доход драгоценного металла", - цитирует портал MarketWatch аналитика ActivTrades Рикардо Евангелисту (Ricardo Evangelista).
Золото готовится завершить ноябрь рекордным снижением
На этой неделе в пятницу будут опубликованы данные о занятости в США, которые могут повлиять на ожидания по денежно-кредитной политике ФРС. Ожидается, что безработица в ноябре в стране выросла до 4,2% с уровня октября в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 195 тысяч.