https://1prime.ru/20241203/abkhaziya-853294975.html

В Госдуме надеются на пересмотр Абхазией соглашения с Россией

В Госдуме надеются на пересмотр Абхазией соглашения с Россией - 03.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме надеются на пересмотр Абхазией соглашения с Россией

Отказ абхазскими властями ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией не скажется на отношения между странами. Такое заявление сделала депутат Госдумы... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T16:00+0300

2024-12-03T16:00+0300

2024-12-03T16:11+0300

россия

абхазия

инвестиции

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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Отказ абхазскими властями ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией не скажется на отношения между странами. Такое заявление сделала депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Ленте.ру".Журова также подчеркнула, что среди живущих Абхазии есть много людей с российскими паспортами. По ее словам, у России есть аналогичные соглашения с другими странами, и это взаимовыгодное сотрудничество.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике.3 декабря поступила информация, что абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности юрлиц из России в стране.

https://1prime.ru/20241128/abkhaziya-853160172.html

абхазия

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россия, абхазия, инвестиции