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В Госдуме надеются на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
В Госдуме надеются на пересмотр Абхазией соглашения с Россией - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме надеются на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
Отказ абхазскими властями ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией не скажется на отношения между странами. Такое заявление сделала депутат Госдумы... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T16:00+0300
2024-12-03T16:00+0300
2024-12-03T16:11+0300
россия
абхазия
инвестиции
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Отказ абхазскими властями ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией не скажется на отношения между странами. Такое заявление сделала депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Ленте.ру".Журова также подчеркнула, что среди живущих Абхазии есть много людей с российскими паспортами. По ее словам, у России есть аналогичные соглашения с другими странами, и это взаимовыгодное сотрудничество.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике.3 декабря поступила информация, что абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности юрлиц из России в стране.
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россия, абхазия, инвестиции
РОССИЯ, АБХАЗИЯ, инвестиции
В Госдуме надеются на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
Журова выразила надежду на пересмотр Абхазией соглашения с РФ по инвестициям
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ.
Отказ абхазскими властями ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией не скажется на отношения между странами. Такое заявление сделала депутат Госдумы Светлана Журова в интервью
"Ленте.ру".
Журова также подчеркнула, что среди живущих Абхазии есть много людей с российскими паспортами. По ее словам, у России есть аналогичные соглашения с другими странами, и это взаимовыгодное сотрудничество.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике.
3 декабря поступила информация, что абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности юрлиц из России в стране.
В Абхазии назначили дату досрочных президентских выборов